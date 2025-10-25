El hotel de pacientes del CHUAC de A Coruña queda reducido a escombros

Siete meses después de que se anunciara el inicio de la demolición del Hotel de Pacientes del CHUAC de A Coruña, la Xunta ha dado por finalizado su derribo. La maquinaria pesada llevaba tres semanas trabajando para tirar abajo este inmueble de 10 plantas -8 de ellas sobre rasante- que quedaron reducidas a escombros este viernes.

Con esta actuación, el Gobierno gallego avanza en la construcción del nuevo Complexo Hospitalario Universitaio da Coruña (CHUAC). El derribo del citado inmueble permitirá avanzar en la ejecución de la nueva sortija perimetral del sistema viario que bordeará y dará acceso al centro.

Según informa la Xunta, la demolición se realizó elemento a elemento para minimizar el impacto de los trabajos en el entorno, debido a la cercanía de los edificios asistenciales, y cumpliendo un estricto plan de bioseguridad para controlar la emisión de polvo y ruido.

El derribo de la estructura y la fachada completa un trabajo que comenzó en el interior del edificio con las labores de desamiantado. Manteniendo el edificio cerrado, se continuó desmontando todo el interior, los aislamientos y las tabiquerías, utilizando para eso robots manejados a distancia.

Durante el proceso de demolición interior se mantuvo cerrado el edificio, con ventanas, y los escombros se retiraron con una mínima exposición exterior. Con el edificio diáfano se quitaron las ventanas y se acometió la demolición del exterior: cubiertas, cerramientos y estructuras.

Hotel de pacientes derribado XUNTA

Los trabajos de las tres plantas superiores se ejecutaron con la ayuda de robots para reducir el impacto de los trabajos y reforzar la seguridad. Para el resto de las plantas del inmueble se utilizó maquinaria pesada especializada que llegó a la obra el pasado 7 de octubre y que acaba de finalizar la demolición de la parte más visible del edificio, de 7.600 metros cuadrados.

Retirada del escombro

La obra entra ahora en una nueva fase que pasará por la retirada y fragmentación del escombro resultante y el derribo de las cimentaciones para posibilitar la creación de una plataforma pavimentada de 1.000 metros cuadrados.

Esta plataforma permitirá disponer de un espacio útil, tanto para uso del hospital como para poder acometer la sortija perimetral que dará acceso al nuevo CHUAC.