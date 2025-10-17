El CHUAC de A Coruña cuenta con un dispositivo antierrores para administrar la epidural en el parto

El complejo hospitalario universitario de A Coruña (CHUAC) dispone de dispositivos antierrores para evitar confusiones en el momento de administrar fármacos. En la actualidad, se utilizan para la anestesia epidural en los partos pero la previsión es implantarlo "en todo el complejo, poco a poco".

"Llevamos desde antes del verano rodando, se puede usar para todo tipo de analgesia que no sea intravenosa", ha explicado la jefa del Servicio de Anestesia y Reanimación del CHUAC, Felisa Álvarez, en declaraciones a Europa Press.

Lo ha hecho tras recalcar que "este nuevo mecanismo, que no es alta tecnología, produce una gran seguridad porque es imposible equivocarse". Apunta que "es una conexión diferente" ya que los catéteres, jeringas y vías no encajan físicamente y hace incompatible el cruce de fármacos.

"Cuando estamos administrando medicamentos puede haber algún error en la vía y cualquier modificación que aumente la seguridad de los pacientes en un ambiente hostil como puede ser un quirófano siempre es estupendo", ha insistido.

En A Coruña, comenzaron a usarlo en obstetricia por ser un departamento "especialmente sensible" y los facultativos se muestran "encantados". "Los errores son pequeños y muy pocos, pero los de medicación son unos de los más frecuentes y evitables", ha señalado Álvarez. "Poner una mediación que no es específica para esa vía puede producir complicaciones graves", ha alertado.

El CHUAC es el primer centro gallego en utilizar estos dispositivos antierrores denominados NRfit que ya están operativos en "unos diez hospitales" de España, ha añadido. "Se está implantando en Europa también y en Inglaterra ya es obligatorio este sistema", ha concretado la doctora.

Material pediátrico

Por otra parte, la Consellería de Sanidade ha publicado en el Portal de Contratos Públicos la licitación, por importe de 37.500 euros, del suministro de un respirador con ventilación mecánica invasiva y no invasiva para uso pediátrico y neonatal en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del CHUAC.

Según traslada el Ejecutivo gallego, las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 5 de noviembre para presentar sus ofertas para esta herramienta terapéutica "esencial" en el manejo del paciente crítico, ya que su empleo permite "garantizar un adecuado intercambio gaseoso" en personas con insuficiencia respiratoria aguda o crónica.

Además, la Unidad de Quemados del CHUAC ha sido acreditada por la Asociación Europea de Quemados (EBA) como centro de referencia europeo.

Según informa el Servicio Galego de Saúde (Sergas) se trata de una certificación que "garantiza el cumplimiento de los más altos estándares de atención, docencia y práctica médica en el campo de este tipo de lesiones". Con la obtención de esta acreditación, añade, se convierte en la segunda unidad de quemados de un centro español que la consigue despues del Hospital Universitario Vall d'Hebrón.