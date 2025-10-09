La comisión de seguimiento de las obras del nuevo CHUAC en A Coruña fija el horizonte en 2031 Concello de A Coruña

A Coruña cuenta ya con un horizonte claro para el nuevo hospital: el año 2031. Así lo confirmaron representantes de la Xunta de Galicia y del Concello de A Coruña tras la comisión de seguimiento celebrada este jueves, 9 de octubre, en la Delegación Territorial del Gobierno autonómico, a la que el Ayuntamiento había solicitado asistir para conocer de primera mano el avance de las obras.

Desde la Xunta se subrayó que el nuevo Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) constituye "la infraestructura sanitaria de mayor envergadura y con la mayor inversión acometida por la Xunta", y que situará a la ciudad "a la vanguardia del sistema sanitario no solo gallego, sino también nacional".

Durante la reunión, se expusieron los trabajos actualmente en ejecución, entre ellos la demolición del antiguo hotel de pacientes, que asegura la conselleira de Vivenda, Isabel Martínez Allegue,ya alcanza un 60 % de ejecución y se prevé finalizar dentro de este mismo año, 2025.

Asimismo, Allegue explicó que la demolición del viaducto de la AC-12 se realizará durante la Semana Santa de 2026, con un plazo aproximado de doce meses para su reposición. Los accesos y el nuevo anillo perimetral del hospital tendrán un plazo total de 24 meses, por lo que deberían estar completados a mediados de 2027.

El Gobierno gallego recordó que las obras avanzan "por fases", y que la fase 3 comenzará una vez finalice la actual fase 2, dado que implica nuevas demoliciones y traslados internos, como el del área de quemados.

Por su parte, el Concello de A Coruña reiteró su compromiso de colaborar con la Xunta en todos los ámbitos necesarios, especialmente en materia de seguridad, destacando la implicación de los bomberos municipales en los estudios y simulacros asociados a la futura infraestructura.

El Ayuntamiento insistió, además, en la necesidad de cumplir los nuevos plazos comprometidos y en mantener una actitud constructiva:

"Los coruñeses y coruñesas ya tienen un horizonte 2031 para poder contar con el nuevo hospital. Lo importante ahora es que se cumplan los tiempos y sigamos trabajando en positivo", señaló el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, fuentes municipales, recordando también la aportación de 22 millones de euros por parte del consistorio.

Noticia en actualización

