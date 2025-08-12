Adrián Vázquez, médico gallego, sobre el reto de defecar en piscinas: "Puede transmitir enfermedades infecciosas"

En los últimos días se ha hecho viral entre los jóvenes un reto un tanto asqueroso a la par que absurdo: defecar en las piscinas. Esta práctica supone un verdadero riesgo para la salud pública, motivo por el que varias piscinas de Galicia y de otras comunidades del país han tenido que cerrar sus instalaciones para proceder a la correcta desinfección del agua.

"La presencia de heces en una piscina representa un riesgo significativo para la salud pública, ya que puede transmitir diversas enfermedades infecciosas", explica Adrián Vázquez, médico adjunto de urgencias en el CHUAC (Hospital Universitario de A Coruña).

Síntomas e infecciones que puede causar la aparición de heces en la piscina

En las últimas semanas un nuevo reto viral ha encendido todas las alarmas sanitarias: jóvenes defecando en las piscinas para compartirlo en sus redes sociales. Lo que para unos pocos parecía algo "gracioso" ha acabado con el cierre de más de 300 piscinas a nivel nacional.

Hasta ahora, las piscinas gallegas que se han visto perjudicadas y obligadas a cerrar sus instalaciones para desinfectar el agua a causa de este reto viral han sido la de Ordes (A Coruña), Moeche (Ferrol, A Coruña), Xinzo de Limia, (Ourense) y Monterroso (Lugo).

Y es que, como era de esperar, más allá del asco o malestar que esta práctica pueda provocar, las consecuencias sanitarias pueden llegar a ser graves y un verdadero riesgo para la salud pública.

"Estas heces pueden contener bacterias, virus y parásitos como E. coli, Cryptosporidium, Norovirus y otros patógenos que pueden causar enfermedades gastrointestinales como fiebre, diarrea, vómitos y, en casos más graves, infecciones más serias como hepatitis A o fiebre tifoidea", explica el doctor Adrián Vázquez.

Estos patógenos se esparcen rápidamente en el agua, especialmente si no se detectan a tiempo. Aunque los protocolos de seguridad existen y se activan al instante, como la hipercloración, filtración y desinfección del agua y de todos los equipos, no siempre se logra evitar que alguien entre en contacto con el agente infeccioso antes de que se actúe.

Tal y como indica Adrián Vázquez, "una piscina puede llegar a permanecer cerrada entre 8 y 24 horas tras la detección de heces en el agua, dependiendo un poco del tipo de contaminación", tiempo que se dedica al tratamiento intensivo del agua.

En caso de encontrarte con heces en una piscina, la primera recomendación es abandonar el agua de inmediato y alertar a los responsables del recinto.

Pero, ¿y si ya estuviste en contacto con el agua contaminada? "Si estás completamente asintomático, nada, un poco de vigilancia, y si empiezas con los síntomas, diarrea, vómitos, fiebre... consultar a un profesional", indica el doctor.

Riesgo real para los más vulnerables

Teniendo en cuenta que los síntomas más comunes son la diarrea, los vómitos y la fiebre, las personas más vulnerables son los niños y las personas que tengan algún déficit del sistema inmunitario, "porque son los que tienen más riesgo de sufrir una infección grave", afirma Vázquez.

"Lo más leve es una gastroenteritis. Y luego la más grave una hepatitis o una fiebre tifoidea que son ya enfermedades infecciosas que afectan a diferentes órganos y luego a secuencias mucho más graves", explica.

El médico considera esta práctica un reto "no solo absurdo, sino peligroso, porque al final es un problema para la salud pública de todos".

"Este reto que es realmente preocupante y desagradable", como advierte el doctor Adrián Vázquez, pone en evidencia cómo un acto incívico conlleva un verdadero riesgo para la salud.

Dado que la presencia de heces en piscinas facilita la transmisión de enfermedades infecciosas, es esencial "tomar las medidas preventivas, seguir los protocolos de actuación adecuados y, sobre todo, fomentar una cultura de higiene y responsabilidad para garantizar la seguridad y el bienestar de todos", finaliza el médico Adrián Vázquez.