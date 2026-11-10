La Fundación Barrié cede a la Archidiócesis de Santiago un órgano de Gerhard Grenzing

El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Prieto, y de la presidenta de la Fundación Barrié, Pilar Romero, con el órgano. Fundación Barrié

La Fundación Barrié ha cedido a la Archidiócesis de Santiago de Compostela un órgano de Gerhard Grenzing. El instrumento, construido en 1995 por el maestro organero, ya se encuentra instalado en la iglesia de San Martín Pinario, donde se utilizará en conciertos, actividades del Museo Diocesano y clases de la Escuela Diocesana de Música Litúrgica.

El acto de presentación se ha celebrado esta mañana y ha contado con la presencia del arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Prieto, y de la presidenta de la Fundación Barrié, Pilar Romero.

El órgano fue construido por Gerhard Grenzing en su taller de El Papiol (Barcelona) por encargo de la Fundación Barrié, que quiso dotar de este instrumento al auditorio de su nueva sede en A Coruña, inaugurada en junio de aquel año.

El instrumento fue presentado al público con un ciclo inaugural de cinco conciertos, que comenzó el 30 de octubre de 1995 con una actuación del organista alemán Hubert Meister, catedrático de la Escuela Superior de Música de Múnich. Cerca de 4.000 personas asistieron a aquel primer ciclo.

Concebido dentro del espíritu clásico, tanto por sus características técnicas como por la composición de sus registros, el órgano fue diseñado para ofrecer una gran versatilidad dentro de sus dimensiones, con un tacto agradable y una respuesta rápida que permitieran abordar buena parte del repertorio organístico. Cuenta con transmisión mecánica, consola "en ventana", dos teclados de 56 notas —con teclas de palo de rosa y sostenidos de boj— y un pedalero de roble de 30 notas.

El mueble fue diseñado por el arquitecto Simon Platt, autor también de la fachada del gran órgano del Auditorio Nacional de Música de Madrid. En 1995 ya sonaban otros dos órganos de características similares, aunque con una estética propia: uno en la Universidad de Kobe en Japón y otro en una basílica de Roma.

El órgano inicia con su instalación en San Martín Pinario una nueva etapa y pasa a integrarse en la programación cultural de este templo compostelano. El instrumento, además, será protagonista de futuras iniciativas educativas y divulgativas impulsadas desde el Museo Diocesano, orientadas a acercar al público la importancia del órgano en la música sacra, su funcionamiento y su valor histórico, artístico y cultural.

El instrumento tendrá también un papel destacado en la actividad docente de la Escuela Diocesana de Música Litúrgica: el organista de la Catedral de Santiago, Adrián Regueiro, impartirá sesiones formativas dirigidas a los alumnos de la especialidad de órgano.

El acto ha concluido con una breve audición a cargo del propio Adrián Regueiro, que ha permitido a los asistentes escuchar el instrumento en su nueva ubicación.