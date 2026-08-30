Todos los conciertos que harán bailar a la ciudad de A Coruña durante el mes de septiembre 2026

Todos los conciertos que harán bailar a la ciudad de A Coruña durante el mes de septiembre Quincemil

El mes de septiembre anuncia el fin del verano, pero la música seguirá sonando en la ciudad herculina durante el resto del año. A lo largo de estos días, diferentes artistas de éxito nacional e internacional darán conciertos en diferentes locales y recintos de A Coruña.

Desde el electrolatino de Juan Magán, pasando por el pop-rock de Hombres G y Dani Fernández, pasando por los éxitos atemporales de La Oreja de Van Gogh o los legendarios temas de Gabry Ponte, y terminando con un concierto en vivo del virtuoso del violín Ara Malikian. En Quincemil te contamos cuáles son las citas imprescindibles que debes apuntar en tu agenda.

4 de septiembre: Cali y el Dandee

Cali y el Dandee Recorda Fest

El viernes 4 a las 00:30 horas aterriza en el Muelle de Batería el dúo colombiano conocido como Cali y el Dandee, quienes darán un show inolvidable dentro de la programación del Recorda Fest 2026.

El grupo está formado por los hermanos Alejandro y Mauricio Rengifo, quienes saltaron a la fama gracias a sus temas Yo te esperaré, certificado de oro en Colombia; Gol y No hay dos sin tres, una nueva versión del tema Gol junto a David Bisbal.

Sus éxitos más recientes incluyen colaboraciones con Luis Fonsi, Aitana y Beret. Actualmente se encuentran recorriendo España con su gira Sube La Mano y el Recorda Fest será su próxima parada. ¡No te lo pierdas!

4 de septiembre: Juan Magán

Juan Magán cerrará el primer día de conciertos del Recorda Fest Cedida

El viernes 4 a las 02:15 horas será el turno de Juan Magán de poner el broche de oro a la primera noche del Recorda Fest 2026 en el Muelle de Batería.

El cantante, DJ y productor catalán es una de las figuras más importantes dentro del género electrolatino. Sus primeros éxitos siguen sonando por todo el mundo y desde hace varios años lo han consolidado como uno de los artistas más representativos de este género.

Dentro de su repertorio destacamos Bailando por ahí, Te voy a esperar y No sigue modas ft. Don Omar. ¡Apúntate ya a esta fiesta electrolatina para bailar toda la noche!

5 de septiembre: Hombres G

Hombres G Cedida

El sábado 5 a las 22:20 horas en el Muelle de Batería coruñés podremos disfrutar del rock and roll de uno de los grupos más atemporales de la música española: Hombres G.

Esta legendaria formación ha marcado varias generaciones y aún continúa dando guerra. Este grupo, liderado por el vocalista y bajista David Summers, acumula grandes éxitos como Devuélveme a mi chica, Venezia, El ataque de las chicas cocodrilo y muchos más.

En la actualidad se encuentran recorriendo salas y estadios de toda España y Latinoamérica con su gira Los Mejores Años de Nuestra Vida. El Recorda Fest 2026 será su próxima parada, aunque todavía no nos despediremos de ellos, pues el próximo 5 de diciembre volverán a la ciudad herculina.

11 de septiembre: YSY A

YSY, el referente del trap argentino actuará el 11 de septiembre en Sala INN Cedida

El viernes 11 a las 22:30 horas la joven sensación de la música urbana YSY A actuará en la sala Inn Club ante un público con el aforo completamente agotado.

El cantante Alejo Nahuel Acosta Migliarini, más conocido por su nombre artístico YSY A, es un rapero, compositor y diseñador argentino que lleva a la espalda la vanguardia del sonido trap latino.

Sus éxitos más destacados incluyen Tumbando el Club junto a Neo Pistea y Duki, entre otros artistas; Pastel con Nutella, A por todo y su sesión Vol. 31 junto al productor Bizarrap.

11 de septiembre: La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh. Laorejadevangogh.com

El viernes 11 a las 21:30 horas podremos disfrutar de un emocionante concierto en el Coliseum de la mano de la formación original de La Oreja de Van Gogh, uno de los grupos de pop más destacados durante la época de los 2000 en España.

Entre rumores y controversias, La Oreja de Van Gogh se embarca en una gira junto a la vocalista original de la banda: Amaia Montero, con quien han sacado recientemente el nuevo single Todos estamos bailando la misma canción.

No te lo pienses más, hazte ya con tus entradas y canta junto a La Oreja de Van Gogh sus éxitos de siempre como Rosas, La playa y 20 de enero.

17 de septiembre: Dani Fernández

Dani Fernández Facebook

El jueves 17 a las 21:00 horas llega Dani Fernández al Coliseum herculino tras haber tenido que posponer su fecha original debido a su operación de hombro.

El cantante y compositor de pop y rock español se embarca en su tour nacional La Insurrección, en colaboración con Los40, la cual anuncia una nueva etapa de su carrera tras sus éxitos Bailemos, Dile a los demás y Disparos.

Esta gira entiende a la sociedad como un zoo atrapado en una caja. Ante esto, Dani Fernández propone una revolución consciente en la que anima a las personas a abrazar sus imperfecciones y desafiar la cultura del juicio. ¿Estás preparado para salir de tu jaula?

18 de septiembre: Gabry Ponte

El DJ Gabry Ponte actuará este septiembre en A Coruña SON&MAR

El viernes 18 a las 20:00 horas llega al Muelle de Batería el DJ y productor italiano conocido como Gabry Ponte, una de las figuras más reconocidas dentro de la música electrónica europea e internacional.

El legendario DJ llega al ciclo de conciertos SON&MAR de la ciudad herculina para dar un show exclusivo lleno de energía, grandes clásicos y nuevos temas que te harán bailar, saltar y cantar.

Apunta esta cita en tu agenda para no perderte este espectáculo lleno de éxitos como Blue (Da Ba Dee) y Move Your Body, temas originales de Gabry Ponte junto a la banda Eiffel 65.

19 de septiembre: Silvio Rodríguez

Gira de Silvio Rodríguez en España 2026 Cedida

El sábado 19 a las 21:00 horas regresa Silvio Rodríguez a España para dar un concierto exclusivo en el Coliseum de la ciudad herculina, donde recordará sus éxitos atemporales de La Nueva Trova.

El cantautor cubano goza de reconocidos temas como Ojalá, Canción del elegido y muchas más. Además, en este emocionante concierto estará acompañado de sus colaboradores habituales, entre los que destacamos a Niurka González y Rachid López.

Prepárate para disfrutar de un espectáculo que es mucho más que un concierto. ¡No te lo pienses más y consigue ya tus entradas!

26 de septiembre: Omar Montes

Omar Montes actuará en A Coruña a finales del mes de septiembre SON&MAR

El sábado 26 a las 18:00 horas nos despediremos de un septiembre marcado por conciertos con el show de Omar Montes en el Muelle de Batería como parte del espectáculo Dale Flow del ciclo SON&MAR.

El cantante español es una reconocida personalidad mediática que se dio a conocer a través del reality show Gran Hermano y su pasada relación con Isa Pantoja. Entre sus éxitos musicales destacan Dame ft. Quevedo, Alocao ft. Bad Gyal o Yo Soy el Más Chulo de España junto a Bb Trickz.

Consigue ya tus entradas y apúntate a esta cita de fusión entre estilo urbano y raíces flamencas.

27 de septiembre: Ara Malikian

Ara Malikian. Cedida

El domingo 27 cerramos el mes de grandes conciertos con una cita en el Palacio de la Ópera por parte del violinista armenio Ara Malikian, uno de los virtuosos del violín más destacados y aclamados de la actualidad.

Viajando por culturas y fronteras, Ara Malikian encarna la figura de la diversidad cultural. En su nueva gira internacional, Intruso Tour, hace un recorrido por todos aquellos años en los que sintió que no pertenecía a ningún lugar. Al final, este viaje interior concluye cuando se da cuenta de que es un ciudadano del mundo.

Prepárate para disfrutar de sus éxitos en directo, como su versión de Misirlou, Pisando flores, Agua & Vinho y muchos más.

Conciertos de septiembre día a día