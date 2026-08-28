Take That anuncia concierto en Galicia en 2027 dentro de su nueva gira

El grupo Take That en uno de sus conciertos en Londres @takethat

Take That volverá a subirse a un escenario en Galicia. La banda británica formada actualmente por Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen ha incluido una parada gallega dentro de su próxima gira europea, el Dreamers Tour, que recorrerá diferentes ciudades en 2027.

El concierto tendrá lugar el 15 de julio de 2027 a las 19:00 horas, aunque todavía queda por resolver una de las principales incógnitas: la localidad y el recinto escogidos para la actuación en Galicia aún no han sido anunciados.

La nueva gira servirá para presentar en directo Dreamers, el que será el décimo álbum de estudio de Take That y cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2026. El proyecto había sido anunciado inicialmente bajo el nombre provisional de TT10, antes de que el grupo confirmase su título definitivo.

Una nueva etapa para Take That

El Dreamers Tour abrirá así un nuevo capítulo en la trayectoria de una de las bandas británicas más reconocibles de las últimas décadas. Take That nació en 1990 y alcanzó una enorme popularidad durante los años 90, cuando su formación incluía también a Robbie Williams.

Tras diferentes etapas, separaciones y reencuentros, el grupo ha conseguido mantener su presencia en la industria musical y actualmente continúa su trayectoria como trío con Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen.

Su anterior trabajo de estudio, This Life, llegó en 2023. Ahora, la banda prepara Dreamers y una nueva gira que volverá a llevar su música por Europa, incluyendo esta parada en Galicia.

El concierto gallego será, por tanto, una oportunidad para escuchar las canciones de esta nueva etapa, previsiblemente acompañadas por algunos de los temas que han marcado la extensa trayectoria del grupo.

Preventa para la gira de 2027

Take That también ha avanzado los primeros detalles relacionados con la venta de entradas. Según informa el grupo a través de sus canales oficiales, quienes reserven Dreamers en cualquier formato en la tienda de Take That antes de las 10:00 horas BST -11:00 horas en España- del martes 1 de septiembre recibirán un código para acceder a una preventa exclusiva de entradas para su gira europea de 2027.

Por el momento, habrá que esperar para conocer dónde actuará exactamente Take That en Galicia y el resto de detalles relacionados con las entradas. La fecha, sin embargo, ya está marcada en el calendario: 15 de julio de 2027, a partir de las 19:00 horas.