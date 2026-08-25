The Rapants actuarán en el Puerto de A Coruña en octubre

El grupo gallego The Rapants volverá a ofrecer un concierto el próximo mes de octubre en el puerto de A Coruña. Será el 3 de octubre y formarán parte de Treboa Sonora, una de las citas incluidas en la programación del festival Son y Mar.

La organización del festival dio a conocer la noticia este lunes. Además, las entradas saldrán a la venta en los próximos días. "Volvemos bailar na Coruña", comentaba la propia formación musical de Muros en la publicación.

The Rapants son el primer grupo confirmado de un evento que promete homenajear a la música, la cultura y la tradición frente al mar de A Coruña.

La última visita del grupo a la ciudad herculina fue este mes de agosto, como parte del cartel de las fiestas de María Pita. Llegaban a A Coruña después de haberse convertido en una de las formaciones más demandadas de la escena gallega. Su propuesta, difícil de encerrar en un único estilo, mezcla el pop con el garage rock, sonidos disco y ahora también nuevas influencias electrónicas que están muy presentes en su último trabajo.

Los artistas de 'Rapants Club', que destacan por su capacidad para moverse entre diferentes sonidos sin perder la identidad de la banda, volverán a hacer bailar y disfrutar al público coruñés con sus mejores temas.