El concierto de Judeline en A Coruña cambia de ubicación debido a la previsión de mal tiempo

El concierto de Judeline, previsto para este miércoles 26 de agosto en el marco del ciclo Santa Margarita - As Noites do Parque, cambia de ubicación debido a la previsión meteorológica de fuertes lluvias y tormentas durante toda la jornada. La actuación se celebrará finalmente en la Sala Pelícano de A Coruña.

Así lo ha comunicado este martes la organización del ciclo musical. Esta decisión tiene como objetivo evitar posibles riesgos y garantizar que la cita pueda desarrollarse con normalidad, además de ofrecer al público un espacio equipado para asegurar las mejores condiciones técnicas, acústicas y de confort.

Asimismo, indican que las entradas ya adquiridas para la actuación de Judeline serán automáticamente válidas para la nueva ubicación, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

La artista andaluza, nominada a los Latin Grammy y aclamada por la crítica internacional por su álbum 'Bodhiria', llegará a A Coruña para presentar en directo su nuevo EP, 'Verano Saudade'.

La cantante, cuya propuesta trasciende géneros desde la raíz, ha cautivado tanto al público como a la prensa internacional ('Pitchfork', 'Rolling Stone', 'The New York Times', NPR, etc.) con su álbum debut, 'Bodhiria', en el que la electrónica y el pop se entremezclan con influencias tradicionales.

La agenda de Santa Margarita - As Noites do Parque continuará el jueves 27 de agosto con la actuación de Valeria Castro. La cantante canaria, reconocida con el Premio Ondas y ganadora de tres Premios de la Música Independiente, llegará a la ciudad dentro de la gira de presentación de su segundo trabajo discográfico, el cuerpo después de todo.