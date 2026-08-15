Tony Hadley pondrá el broche a las Fiestas de María Pita este domingo en A Coruña

Las Noites de María Pita pondrán este domingo 16 de agosto el broche a su programación con una de las actuaciones internacionales de las Fiestas de María Pita 2026. Tony Hadley, histórica voz de Spandau Ballet y uno de los nombres más reconocibles del pop británico de los años 80, actuará en pleno centro de A Coruña.

La cita comenzará a las 22:00 horas en la plaza de María Pita y será de acceso gratuito. Hadley llegará acompañado por su habitual Fabulous TH Band para hacer un recorrido por algunos de los grandes éxitos que han marcado sus casi cuatro décadas de trayectoria musical.

En el repertorio no faltarán algunos de los temas que se convirtieron en clásicos internacionales durante su etapa al frente de Spandau Ballet, entre ellos "Gold", "True" o "Through the Barricades", canciones que varias décadas después continúan formando parte de la memoria musical de diferentes generaciones.

Una de las grandes voces del pop británico

Tony Hadley se convirtió en una de las figuras fundamentales del movimiento New Romantic y del pop británico como vocalista de Spandau Ballet. La formación alcanzó un importante éxito internacional durante los años 80, situándose en las listas de ventas de numerosos países y protagonizando grandes giras.

Tras su etapa en la banda, el londinense continuó su trayectoria en solitario, con la publicación de diferentes trabajos y actuaciones en escenarios de todo el mundo. En los últimos años ha compaginado sus proyectos vinculados al pop con propuestas de swing y grandes bandas.

A lo largo de su carrera ha recibido diferentes reconocimientos, entre ellos la Insignia de Oro de la Academia Británica de Compositores y Letristas. También fue distinguido como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por su actividad solidaria y benéfica.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destaca la elección del británico para poner el broche a las Noites de María Pita. "Quisimos que las Noites de María Pita terminasen con un artista de dimensión internacional y con un repertorio capaz de conectar con públicos muy diversos", señala.

"Tony Hadley es una de las voces más emblemáticas de la música popular contemporánea y su presencia refuerza el extraordinario nivel de la programación de este verano", añade Castro.

La actuación de Tony Hadley cerrará este domingo las Noites de María Pita, un ciclo que durante el mes de agosto ha llevado hasta la plaza coruñesa propuestas gallegas, nacionales e internacionales.