Omar Montes actuará este septiembre en el Puerto de A Coruña

El cantante madrileño Omar Montes ofrecerá un concierto el próximo mes de septiembre en el Puerto de A Coruña. Será el 26 de septiembre y lo hará como parte de Dale Flow, una de las citas incluidas en la programación del festival Son do Mar.

La organización del festival dio a conocer la noticia este jueves. Además de que las entradas saldrán a la venta en los próximos días.

Omar Montes es el primer artista confirmado de un evento que aterriza por primera vez en A Coruña con el objetivo de convertirse en el gran punto de encuentro de la música urbana en Galicia.

La última visita del cantante a la ciudad fue en 2024, cuando actuó durante las Fiestas de María Pita en un concierto multitudinario. Según los datos facilitados por el Concello de A Coruña, alrededor de 26.000 personas se dieron cita en la plaza de María Pita y en las calles colindantes para disfrutar de algunos de sus grandes éxitos, como Arena y Sal.

El artista de Goteras, con más de 6 millones de oyentes mensuales en Spotify, volverá a hacer bailar y disfrutar al público coruñés con sus mejores éxitos.