El Festival Noroeste de A Coruña tendrá conciertos con interpretación en lengua de signos

La próxima edición del Festival Noroeste Estrella Galicia, que tendrá lugar del 5 al 8 de agosto en A Coruña, contará con conciertos con interpretación en lengua de signos. Serán los de Yerai Cortés, Dorian, Bala, Sprints, Rusowsky, Sés, Echo & the Bunnymen y Bomba Estéreo.

Esta iniciativa forma parte de una experiencia piloto de accesibilidad que se estrenará en el festival de este verano.

La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, fue la encargada de explicar los detalles en una rueda de prensa en María Pita que contó también con interpretación en lengua de signos.

"El Noroeste es un evento abierto, inclusivo y accesible y uno de los símbolos culturales de la ciudad de A Coruña. Es el mejor festival urbano gratuito de todo el país y, para ser verdaderamente abierto, no hay que eliminar solo barreras económicas, sino también físicas, sensoriales y comunicativas", explicó.

Por eso, además de la interpretación en lengua de signos, en los conciertos del Noroeste de este año habrá a disposición de las personas que lo necesiten mochilas vibratorias, tapones, bucles magnéticos cascos aislantes, mapas accesibles y zonas reservadas a personas con movilidad reducida, así como baños adaptados y zonas de aparcamiento accesible.

"En definitiva, hablamos de hacer efectivo el derecho al acceso a la cultura en igualdad de condiciones", resumió la alcaldesa.

Esta experiencia piloto se desarrollará en los dos escenarios principales, el de la plaza de María Pita y el de la playa de Riazor.

Aquí se habilitarán puntos para recoger el material 90 minutos antes de cada concierto y solicitar más información. Será frente a la iglesia de San Jorge en María Pita y junto a la caseta de los socorristas en Riazor. Este material se puede solicitar previamente en el mail secretaria@fundacionemalcsa.org.

Además, la inclusión también llega al cartel del festival con nombres como Freestyle People & Gallos del Norte, la Orquesta Invisible o la Banda DiversidArte, todos ellos con integrantes con diversidad funcional.

Iniciativa Music for All

La alcaldesa también explicó que con estas medidas "queremos convertirnos en una referencia, además de musical y cultural, de inclusión".

Más allá del Noroeste, A Coruña aspira a formar parte de la Fundación Music for All, que congrega una red de festivales inclusivos.

"Nos adheriremos a esta iniciativa de la mano de la Fundación Emalcsa", explicó la alcaldesa.

En la rueda de prensa, la secretaria de Asperga, Patricia Pardo, hizo también un llamamiento a seguir avanzando en las medidas de accesibilidad e inclusión en eventos culturales hasta normalizar el acceso a este tipo de plazas.

"La movilidad reducida no es solo una silla de ruedas", explicó en referencia a otras realidades, como las de las personas con autismo, que también necesitan de un espacio propio en estos eventos.

En este sentido, la alcaldesa reconoció que todavía queda camino por recorrer en la accesibilidad y en la sensibilización asociada a ella, en la que se seguirá trabajando desde el Concello.