El Festival Noroeste de A Coruña desvela los horarios de los conciertos: toda la programación

Festival Noroeste en la playa de Riazor en una imagen de archivo Concello de A Coruña Concello de A Coruña

Cada vez queda menos para que el Festival Noroeste Estrella Galicia celebre una nueva edición en A Coruña, donde durante cinco días celebrará numerosos conciertos gratuitos en distintos puntos de la ciudad.

En esta 39ª edición, el festival sumará 40 actuaciones en directo en siete escenarios repartidos por toda A Coruña por donde sonarán ritmos de rock, pop, electrónica, folk, música africana, jazz, rhythm&blues, post-punk o flamenco.

Programación completa del Festival Noroeste

Del 5 al 9 de agosto, pasarán por la ciudad artistas de la talla de Dorian, Sés, Sprint, Echo & The Bunnymen o Rusowsky. Esta es la programación completa

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Después del Noroeste, la música seguirá en las Fiestas de María Pita con actuaciones como Ginebras (el día 9), The Rapants (el 11), Los Satélites (el 12, después del eclipse total de sol), Fillas de Cassandra (el 13) o Israel Fernández (el 15).