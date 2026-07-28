A Coruña volverá a convertirse en la capital de la música electrónica con la décima edición del FEC

A Coruña volverá a situar la música electrónica en el centro de su programación cultural con una nueva edición del Festival de Electrónica Coruñés (FEC), que celebrará su décimo aniversario los próximos 14 y 15 de agosto en el auditorio del parque de Santa Margarita, dentro de las Fiestas de María Pita.

El evento contará con un cartel formado por once artistas nacionales e internacionales, consolidando una propuesta que, edición tras edición, se ha convertido en una de las principales citas dedicadas a la música electrónica en Galicia.

La nueva edición fue presentada este martes por el concelleiro de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, junto a los organizadores del festival, Roi Grobas y Pablo Cubeiro. Durante el acto, Castro destacó la apuesta del Concello por mantener una programación cultural diversa durante las fiestas.

El edil señaló que el apoyo al FEC responde a la voluntad del Gobierno local de ofrecer propuestas para todos los públicos. "Nuestra alcaldesa, Inés Rey, apuesta por una amplia diversidad de propuestas en nuestras fiestas y fruto de esa directriz volvemos a apoyar un evento único en Galicia de música electrónica, que atraerá a la ciudad a un importante número de personas gracias a un cartel que cuenta con referentes nacionales e internacionales", afirmó.

Once nombres para celebrar el décimo aniversario

El cartel de 2026 estará integrado por Kangding Ray, Surgeon, DJ SWISHERMAN, Slit Observers, Russ, Reeko, Objekt, Weisheit, Steve Bug, Breixo Martínez y Roi, combinando figuras internacionales con artistas nacionales y locales.

Los organizadores mantienen así una línea artística basada en la calidad y la coherencia, con el objetivo de seguir acercando la música electrónica a nuevos públicos y consolidar un festival con identidad propia.

El anfiteatro del parque de Santa Margarita será el escenario del evento, un espacio que forma parte de la filosofía del festival y que permite disfrutar de los conciertos al aire libre, en un entorno integrado en la ciudad.

Un proyecto que va más allá de la música

Desde su creación, el FEC ha defendido la música electrónica como una manifestación cultural capaz de generar comunidad, creatividad y convivencia.

Sus organizadores sostienen que el festival no solo busca reunir a artistas de prestigio, sino también contribuir a proyectar A Coruña como un referente de la cultura electrónica, atraer visitantes e impulsar un proyecto sostenible con vocación de continuidad.

Los abonos y las entradas por día ya se encuentran a la venta a través de la página web oficial del festival.