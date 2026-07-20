Camariñas (A Coruña) nombrará a Luz Casal Hija Adoptiva: "Un honor grandísimo"

El Concello de Camariñas nombrará a la cantante Luz Casal como Hija Adoptiva del municipio en un pleno extraordinario que se celebrará el próximo 29 de julio. La corporación municipal concederá a la artista su máxima distinción honorífica en reconocimiento a la promoción que ha realizado de la localidad a lo largo de su trayectoria.

La sesión tendrá un carácter institucional y de homenaje y estará abierta a todas las personas que deseen asistir. La propia cantante ya ha confirmado su presencia en el acto.

Según explica el gobierno local, este reconocimiento responde al estrecho vínculo que la artista mantiene con Camariñas y a su papel como embajadora del municipio gracias, especialmente, a la interpretación de la canción tradicional Camariñas, que ha llevado a escenarios de todo el mundo.

Tras conocer la decisión del Concello, Luz Casal expresó su agradecimiento por el reconocimiento y aseguró que recibir esta distinción supone para ella “un honor grandísimo”.

Proyección internacional por Camariñas

Desde el Concello destacan que la versión de Camariñas interpretada por la cantante ha contribuido a dar una proyección internacional al municipio, acercando su nombre a públicos que habitualmente no consumen música tradicional gallega.

Recuerdan que fue el grupo Luar na Lubre quien recuperó esta composición de la tradición oral y la convirtió en una referencia del folk gallego a finales de los años noventa. Posteriormente, Luz Casal incorporó el tema a su repertorio, dándole una difusión mucho mayor.

“Luz Casal cogió una de nuestras canciones más emblemáticas y la elevó a la categoría de himno internacional”, señalan desde el gobierno local, que considera que la artista ha logrado vincular el nombre de Camariñas con algunos de los auditorios más prestigiosos del mundo.

Con este nombramiento, el Concello pretende reconocer la contribución de la cantante a la difusión del municipio y reforzar el vínculo que mantiene con la localidad.