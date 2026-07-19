De 'corazón partío' a corazón lleno: Alejandro Sanz vuelve a enamorar a A Coruña

Hay artistas que llenan un recinto y otros que consiguen que todo un puerto cante con ellos. Alejandro Sanz volvió a demostrar anoche que pertenece al segundo grupo. La noche fue mágica, con una luna menguante apuntando directamente al escenario del muelle de Calvo Sotelo y miles de personas esperando el inicio de un concierto que terminó siendo una montaña rusa de emociones.

Con un "¿Desde cuándo te estaré esperando?", el público recibió al artista como mejor sabe hacerlo: coreando sus canciones, dejándose el pulmón y la garganta y dando comienzo a otra noche para recordar en A Coruña.

Coruña Sounds recibía así a uno de sus cabezas de cartel, logrando la única parada en Galicia de la gira Y ahora qué. Un concierto en el que el artista vivió todas y cada una de las canciones que interpretó, acompañado de su guitarra, de sus músicos, de sus coristas y de todo un equipo que hizo posible que todo saliera sobre ruedas.

Pero si algo caracteriza a Alejandro Sanz es que es capaz de llevarte del llanto a la fiesta con solo un cambio de instrumento. Y es que cuando sonaba la trompeta, el puerto entero se ponía a vibrar. No faltaron temas como Deja que te bese, el éxito que comparte con Marc Anthony y que interpretó uno de los miembros de su equipo, o Aquello que me diste. Ambas canciones pusieron a saltar a todo el recinto.

Y es que se nota que, aunque pasen los años, las canciones que te marcan nunca se olvidan. Como ocurrió con Y, ¿si fuera ella?, en la que muchos se dejaron la voz acompañando al artista.

Un concierto lleno de emociones, pero también con muchos guiños a Galicia. Desde la camiseta vintage del Dépor que lucía la batería hasta el momento en el que Alejandro Sanz ondeó una bandera de Galicia sobre el escenario antes de lanzarla al público.

El amor de Alejandro por Galicia

Y es que, apenas terminó el concierto, el artista compartió con sus seguidores sus sensaciones después de una noche inolvidable con un mensaje que decía así: "No sé qué tiene esta brisa, no sé qué tiene Galicia, no sé qué ha pasado, pero ha sido totalmente increíble e irrepetible. Coruña, gracias".

Alejandro Sanz terminaba con Corazón Partío otra de sus visitas a A Coruña. Pero después del amor que ha demostrado una vez más por la ciudad, lo más seguro es que se quede con ganas de volver. Y nosotros, con más ganas todavía de que vuelva. Porque siempre lo hace. Y seguro que volverá.