El Festival Noroeste de A Coruña presenta su programación por días y escenarios: estos son los conciertos

Festival Noroeste en la playa de Riazor en una imagen de archivo Concello de A Coruña Concello de A Coruña

El XXXIX Festival Noroeste Estrella Galicia presenta su programación por días y escenarios. En total, serán siete los espacios distribuidos por toda la ciudad de A Coruña: Campo da Leña, plaza de Azcárraga, plaza de María Pita, Santa Margarida, Castillo de San Antón, O Portiño y la playa de Riazor.

Del 5 al 8 de agosto se celebrarán más de 40 conciertos de estilos tan diversos como el rock, la música africana, el pop, la electrónica, el folk, el jazz, el rhythm and blues, el post-punk o el flamenco. Más de la mitad de las bandas de esta trigésimo novena edición serán gallegas.

Así, el 5 de agosto actuarán Law, David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño, Pamela Rodríguez y Fantastic Negrito en la plaza de Azcárraga; Colorado, Greasy Belly, Agoraphobia y Frankie and the Witch Fingers en Campo da Leña; Freestyle People ft. Gallos del Norte, Orquesta Invisible, Catuxa Salom y Bongeziwe Mabandla en Santa Margarida; Anna Andreu en el Castillo de San Antón; y Ángel Stanich, Dorian, Familia Caamagno y la Orquesta do Quince en la plaza de María Pita.

El 6 de agosto la programación incluirá los conciertos de Apolo18, MFC Chicken, La Perra Blanco y Moura en la plaza de Azcárraga; Mar de Fondo, MEU, Tsunami Arise y Ruxe Ruxe en Campo da Leña; Banda DiversidArte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band, Mounqup, Xosé Lois Romero & Aliboria y Mari Froes en el parque de Santa Margarida; Ana Lua Caiano en el Castillo de San Antón; y Vicente Calderón, Yerai Cortés y Zënzar en la plaza de María Pita.

Los conciertos de la playa de Riazor arrancarán el viernes 7 de agosto con las actuaciones de Crowded, Bala, Sprints y Rusowsky. El sábado 8 de agosto será el turno de Sés, Echo & The Bunnymen y Bomba Estéreo.

También se incorporan a la programación los DJ del escenario de O Portiño: DJMIL, el viernes 7 de agosto; Sofi Peries y Saya DJ, el sábado 8 de agosto; y REY DJ, La Yaya DJ y Monkey Mambo Club, el domingo 9 de agosto.

'Noroestiño'

En lo que respecta a las artes escénicas, los Jardines de Méndez Núñez acogerán los espectáculos del 'Noroestiño', pensados para el público familiar, del 6 al 9 de agosto. El parque de Santa Margarida volverá a ser el escenario encargado de clausurar una nueva edición del Festival Noroeste Estrella Galicia con el espectáculo 'Amoriños', protagonizado por Xosé A. Touriñán y David Perdomo.

La alcaldesa, Inés Rey, subrayó el carácter especial del Festival Noroeste Estrella Galicia: "Una cita que sentimos muy nuestra y que, cada año, reúne a artistas internacionales y locales para disfrutar de un festival único y de referencia en toda Europa".

El Festival Noroeste Estrella Galicia, organizado por el Ayuntamiento de A Coruña, cuenta con el patrocinio de Estrella Galicia y con el apoyo de la Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña. Se trata del evento más importante de sus características a nivel estatal y de uno de los más relevantes de Europa.