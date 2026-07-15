Fans de Alejandro Sanz ya hacen cola en A Coruña para el concierto del sábado: "Cuanto más cerca pueda estar de él, mejor"

Alejandro Sanz no actuará en A Coruña hasta este sábado 18 de julio, pero algunos de sus seguidores ya llevan varios días haciendo cola para asegurarse un lugar privilegiado frente al escenario. El cantante ofrecerá a las 22:00 horas en el muelle de Batería el único concierto en Galicia de su gira ¿Y Ahora Qué?, y desde comienzos de semana varios fans permanecen junto a la verja del puerto, soportando la lluvia y las limitaciones para permanecer en la zona.

Entre ellos se encuentran Rebeca y Elena, integrantes de un club de fans que acostumbran a seguir al artista por toda España. "Nosotras hacemos prácticamente la gira completa, ya vamos por cinco conciertos", explica Rebeca. En esta ocasión llegaron a A Coruña el lunes con la intención de iniciar la cola, aunque aseguran que las condiciones están siendo mucho más complicadas que en otras ciudades.

"Como está en una zona muy céntrica no nos dejan poner las sillas, ni un colchón, así que tenemos que estar de pie todo el rato", relata. Ella y Elena intentaron contactar con la organización Coruña Sanz "para ver dónde podíamos ponernos sin molestar, pero teniendo un poco de empatía con nosotros". Sin embargo, no recibieron respuesta alguna ni al correo electrónico ni en las redes sociales.

La situación tampoco ha mejorado sobre el terreno. "En el puerto nos desalojaron y pasan de nosotros totalmente. Hemos estado aquí toda la noche, ha llovido y nos hemos puesto bajo la marquesina", cuenta. Pese a ello, asegura que las ganas de volver a ver a Alejandro Sanz siguen intactas: "Estamos con la misma ilusión de siempre, aunque es la cola más difícil que hemos hecho de todas las giras a las que hemos ido". Rebeca revela que tiene 46 años y que lleva "siendo fan de Alejandro desde los once".

"Dormimos en el coche"

A pocos metros esperan también Patricia y su hijo, llegados desde Ferrol. Ambos descansan sobre una manta mientras matan el tiempo jugando a las cartas. "Llegamos ayer a las dos de la mañana y para mí es una ilusión. Tuve la suerte de que estoy de vacaciones y tan pronto pude me vine para aquí", explica Patricia.

Ella sigue al artista desde pequeña y su objetivo es estar lo más cerca posible del escenario. "Soy fan suya. Cuanto más cerca pueda estar de él, mejor". Además, conserva un recuerdo muy especial de un concierto celebrado hace una década en el Coliseum de A Coruña. "Hace diez años tuve la ocasión de conocerlo en un concierto que tuvo aquí y pude sacarme una foto con él".

La noche la pasaron dentro del coche antes de regresar a primera hora a la cola. "Dormimos en el coche y volvimos aquí a las siete de la mañana. Nuestra idea era dormir aquí mismo, pero no nos dejan", lamenta.

A pesar de las incomodidades y de que todavía faltan varios días para que Alejandro Sanz se suba al escenario del muelle de Batería, quienes esperan junto al puerto están convencidos de que el esfuerzo merece la pena si les permite disfrutar del concierto desde la primera fila.