El Festival Noroeste Estrella Galicia 2026 en A Coruña ya tiene programación completa: todos los artistas y escenarios

Ángel Stanich, Familia Caamagno e A Orquestra do Quince y Apolo 18 son algunos de los artistas que se suman a la edición de este año, que volverá a extenderse del 5 al 8 de agosto con siete escenarios repartidos por toda la ciudad

A Coruña volverá a convertirse en uno de los grandes epicentros musicales del verano con la celebración de la XXXIX edición del Festival Noroeste Estrella Galicia. Del 5 al 8 de agosto, la ciudad acogerá cuatro jornadas de conciertos gratuitos repartidos por algunos de sus espacios más emblemáticos, en una cita que combina figuras internacionales, artistas consolidados y nuevas promesas de la escena nacional e internacional.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presentó este lunes en la Casa Museo Casares Quiroga la programación completa del festival y desgranó sus principales características. Así, el Noroeste mantendrá su formato urbano y permitirá recorrer múltiples estilos musicales mientras A Coruña ejerce, un año más, como un gran recinto al aire libre.

Las nuevas incorporaciones al cartel son: Ángel Stanich, Apolo 18, Colorado, David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño, Diversidarte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band, Familia Caamagno e A Orquestra do Quince, Freestyle People, Gallos del Norte, Law, Mar de Fondo, Meu, MounQup, Orquestra Invisible, Rusowsky, Sprints, Tsunami Arise, Vicente Calderón, Xosé Lois Romero & Aliboria, Yerai Cortés y Zënzar

En el cartel de esta edición, de la que ya se ha ido conociendo información en estas últimas semanas, también destaca la legendaria banda británica Echo & The Bunnymen, uno de los grandes referentes del post-punk, que llegará al Noroeste con clásicos como The Killing Moon o Lips Like Sugar.

También sobresale la presencia de Dorian, uno de los grupos más representativos del indie español, que volverá a Galicia con su característica mezcla de pop electrónico, new wave y algunos de los temas más reconocibles de su trayectoria.

La programación internacional se completa con propuestas de perfiles muy distintos. La brasileña Mari Froes, una de las voces emergentes de la nueva música popular de su país, ofrecerá un repertorio que fusiona folk, pop y sonidos electrónicos. Por su parte, el sudafricano Bongeziwe Mabandla acercará al festival una propuesta en la que conviven la tradición xhosa, el folk contemporáneo y la electrónica.

El cartel reserva también un espacio destacado para artistas gallegos. Entre ellos figuran Bala, referente del rock alternativo estatal; Moura, con su particular combinación de psicodelia y folk gallego; y Greasy Belly, una de las bandas habituales de la escena garage coruñesa.

A ellos se suman nombres consolidados como Ruxe Ruxe y Sés, una de las cantautoras gallegas más reconocidas de la actualidad, cuya propuesta combina canción de autor, rock y música tradicional.

Todos los artistas confirmados para el Noroeste 2026

Agoraphobia

Ana Lua Caiano

Ángel Stanich

Anna Andreu

Apolo 18

Bala

Diversidarte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band

Bomba Estéreo

Bongeziwe Mabandla

Catuxa Salom

Colorado

David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño

Dorian

Echo & The Bunnymen

Familia Caamagno e A Orquestra do Quince

Fantastic Negrito

Frankie and the Witch Fingers

Freestyle People

Gallos del Norte

Greasy Belly

La Perra Blanco

Law

Mar de Fondo

Mari Froes

Meu

MFC Chicken

MounQup

Moura

Orquestra Invisible

Pamela Rodríguez

Rusowsky

Ruxe Ruxe

Sés

Sprints

Tsunami Arise

Vicente Calderón

Xosé Lois Romero & Aliboria

Yerai Cortés

Zënzar

Siete escenarios repartidos por toda la ciudad

El Festival Noroeste volverá a extenderse por diferentes enclaves de A Coruña. Los conciertos se repartirán entre la playa de Riazor, la plaza de María Pita, Azcárraga, Campo da Leña, Santa Margarita, San Antón y Portiño.

Cada escenario ofrecerá un ambiente propio y una programación variada, permitiendo al público recorrer distintos rincones de la ciudad mientras disfruta de estilos que abarcan desde el rock y el indie hasta la música de raíz, el folk o la electrónica.

Con esta nueva edición, el Festival Noroeste Estrella Galicia reafirma una fórmula que lo ha convertido en una de las grandes citas culturales del verano en Galicia: acceso gratuito, una programación de alcance internacional y escenarios únicos que volverán a reunir a miles de personas en A Coruña durante cuatro días de música en directo.

Campo da Leña

Castelo de Santo Antón

O Portiño

Praia de Riazor

Praza Azcárraga

Praza de María Pita

Santa Margarida

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