Zahara convierte A Coruña en una gran pista de baile en la penúltima noche del Atlantic Pride

El Atlantic Pride afronta este domingo su última jornada después de una intensa penúltima noche en la que la música, el espectáculo drag y la electrónica fueron los grandes protagonistas en los Jardines de Méndez Núñez, uno de los principales escenarios del Orgullo del Norte.

La programación comenzó a las 20:30 horas con la sesión de DJ Licho, encargado de abrir la tarde con una selección de grandes éxitos del pop y el dance para ir calentando motores.

Una hora más tarde fue el turno de Tú peleas como una vaca, una propuesta que volvió a demostrar que la nostalgia ochentera, la cultura friki y el humor pueden convivir sobre un mismo escenario a través de un repertorio cargado de referencias que conectan con varias generaciones.

Una noche marcada por el universo drag y la electrónica

La programación dio un giro a las 22:30 horas con la llegada de Pitita, ganadora de la tercera edición de Drag Race España. La artista barcelonesa desplegó sobre el escenario una propuesta que combina moda, interpretación, música y activismo, consolidada ya como una de las grandes figuras del panorama drag nacional.

Media hora después tomó el relevo Choriza May, nombre artístico del español Adrián Martín, convertido en una de las drag queens más populares tras su paso por RuPaul’s Drag Race UK. Su actuación volvió a poner de relieve el protagonismo que el arte drag tiene dentro de un festival que nació con la diversidad y la inclusión como principales señas de identidad.

El momento más esperado de la noche llegó con ZAHARAVE, el espectáculo de electrónica en directo con el que Zahara reinterpreta buena parte de su repertorio desde una perspectiva completamente diferente. Concebido como una experiencia inmersiva, el proyecto convierte sus canciones en una invitación al baile a través del techno y de una cuidada puesta en escena, acompañada por un amplio equipo artístico y visual.

La jornada concluyó ya de madrugada con la sesión de Oro Jondo, DJ, productor y artista visual que llevó hasta A Coruña una mezcla de techno, hardgroove, acid y sonidos de la cultura club, poniendo el broche a la penúltima noche del festival.

Programación para este domingo, 11 de julio

El Atlantic Pride baja este domingo el telón de su edición de 2026. La programación comienza a las 19:30 horas con la actuación del Coro Coruña Cores, un proyecto coral que promueve la diversidad a través de la música.

A las 20:15 horas sube al escenario Ricky Merino, cantante, actor y exconcursante de Operación Triunfo 2017, que llega a A Coruña inmerso en la gira de su último trabajo, Dopamina.

El relevo lo tomará María Isabel a las 21:30 horas. La artista onubense, que conquistó Europa con Antes muerta que sencilla tras ganar Eurovisión Junior en 2004, repasará algunos de los temas más populares de su carrera y presentará las canciones de su última etapa musical.

La programación sufrirá un cambio de última hora tras la cancelación de la actuación de Soraya por motivos de salud. La organización del Atlantic Pride informó este domingo de que la cantante extremeña no podrá actuar en A Coruña. En su lugar, se incorpora al cartel Leticia Sabater, que subirá al escenario de los Jardines de Méndez Núñez a partir de las 22:30 horas.

El cierre definitivo de esta edición correrá a cargo de DJ Flashback, que pondrá el punto final a una nueva edición del Atlantic Pride, consolidado un año más como uno de los festivales gratuitos e inclusivos de referencia del verano gallego.