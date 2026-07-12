El Recorda Fest de A Coruña confirma a Hombres G como cabeza de cartel

El Recorda Fest ya tiene a su gran cabeza de cartel para la edición de 2026. La organización ha anunciado este domingo la incorporación de Hombres G, que actuará el próximo septiembre en el muelle de Batería de A Coruña junto a un cartel que reunirá a algunos de los nombres más destacados del panorama musical nacional e internacional.

Con esta confirmación, el festival completa prácticamente la programación de su cuarta edición y presenta el cartel más amplio de su historia. Junto a Hombres G también actuarán Cali y El Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Marlon, Sidecars, Taburete, Hey Kid, Hydn, Inazio, Mafalda Cardenal, Galician Army, Señora DJ y Pavlenha.

La gran novedad de este año será además la celebración de la primera Recorda Sessions, una propuesta dedicada a los grandes éxitos de los años 2000. Sobre el escenario pasarán Natalia Rodríguez, Selena Leo, Raúl, Fran Perea, Ella Baila Sola y David Civera, que repasarán algunas de las canciones que marcaron a toda una generación.

La llegada de Hombres G supondrá uno de los momentos más esperados del festival. La banda inicia este 2026 la gira Los mejores años de nuestra vida, con la que recorrerá algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria. Canciones como Devuélveme a mi chica, El ataque de las chicas cocodrilo, Marta tiene un marcapasos o Voy a pasármelo bien volverán a sonar en directo ante el público coruñés.

Con más de cuatro décadas sobre los escenarios, Hombres G está considerada una de las bandas de pop-rock en español más influyentes, con un repertorio que ha trascendido generaciones y continúa siendo un referente de la música española.

Los abonos para el Recorda Fest continúan a la venta por 55 euros, más gastos de gestión, a través de la página web oficial del festival.