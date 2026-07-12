Fran Perea, David Civera y Natalia Rodríguez revivirán los 2000 en el Recorda Fest de A Coruña

El Recorda Fest sigue ampliando el cartel de su cuarta edición con una propuesta que hará viajar al público hasta los grandes éxitos de los años 2000. El festival, que se celebrará los 4 y 5 de septiembre en el muelle de Batería de A Coruña, incorpora una Recorda Sessions protagonizada por artistas que marcaron a toda una generación.

A los nombres ya anunciados se suman ahora Natalia Rodríguez, Selena Leo, Raúl, Fran Perea, Ella Baila Sola y David Civera, que protagonizarán un espectáculo concebido como un homenaje a una década en la que sonaban los primeros politonos, triunfaban los pantalones de campana y programas como Art Attack formaban parte del día a día de miles de jóvenes.

Las nuevas confirmaciones se unen a un cartel en el que ya figuraban Cali y El Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Marlon, Sidecars, Taburete, Hey Kid, Hydn, Inazio, Mafalda Cardenal, Galician Army, Señora DJ y Pavlenha. La organización todavía mantiene varias sorpresas en reserva, entre ellas el cabeza de cartel de esta edición y los DJ que amenizarán los cambios entre conciertos.

Entre los artistas anunciados destaca Fran Perea, cuya carrera musical quedó ligada para siempre a canciones convertidas en himnos de principios de siglo. También regresará David Civera, que alcanzó la popularidad tras representar a España en Eurovisión 2001 y encadenó éxitos como Que la detengan o Bye, Bye.

El cartel recupera además a Natalia Rodríguez, una de las concursantes más recordadas de la primera edición de Operación Triunfo, y a Raúl, que alcanzó el éxito con temas como Sueño su boca y Prohibido.

Los abonos ya están a la venta por 55 euros, más gastos de gestión, a través de la página web oficial del festival.