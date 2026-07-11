Julieta y Miriam Rodríguez brillan en el Atlantic Pride de A Coruña antes del gran fin de semana

El Atlantic Pride siguió este viernes, 10 de julio, con grandes y esperadas voces femeninas en su cartel. Julieta, una de las figuras más influyentes del nuevo pop catalán, actuó en los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña alrededor de las 22:00 horas con una propuesta que combinó pop, electrónica y sensibilidad urbana.

Por su parte, la cantante de Pontedeume Miriam Rodríguez hizo gala de todo su talento escénico y vocal para presentar en su Galicia natal los grandes temas de su aclamada carrera.

Además, el divertido drag choni de Chloe Vittu y el transformismo de La Niña Delantro, que fusiona el folclore dramático tradicional con el baile, el cabaret y el striptease más sensual, subieron la temperatura de la ciudad herculina a partir de las 23:15 horas.

La jornada arrancó a las 20:30 horas con una sesión de DJ Flashback y se prolongó hasta la madrugada con Dennis Moore, que puso el broche final a la jornada.

Programa para el fin de semana

El Atlantic Pride culminará su séptima edición con dos jornadas en los Jardines de Méndez Núñez que reunirán algunos de los nombres más destacados del cartel. El sábado, la programación arrancará a las 20:30 horas con DJ Licho, antes de las actuaciones de Tú peleas como una vaca (21:30 horas), Pitita (22:30 horas), Choriza May (23:00 horas) y el espectáculo Zahara Rave, de Zahara, a partir de la medianoche. La jornada concluirá con una sesión de Oro Jondo, desde la 1:30 horas.

El domingo llegará el cierre definitivo del festival con una velada que comenzará a las 19:30 horas con el Coro Cores. A continuación actuarán Ricky Merino (20:15 horas), María Isabel (21:30 horas) y Soraya (22:30 horas), encargada de poner el broche musical a esta edición del Atlantic Pride. La despedida correrá a cargo de DJ Flashback, que cerrará el festival con una sesión a partir de las 23:30 horas.