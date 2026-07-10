Valentín González Formoso e Inés Rey firman el convenio para fomentar la OSG.

Valentín González Formoso e Inés Rey firman el convenio para fomentar la OSG. Concello de A Coruña

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A Coruña potencia la proyección de la Sinfónica con un acuerdo entre el Concello y la Diputación

El convenio, de 1,56 millones, permitirá financiar la programación de todas las formaciones y promocionar obras de compositores gallegos

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El Ayuntamiento de A Coruña y la Diputación Provincial unen fuerzas y fondos para promocionar la actividad de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG), su proyección más allá de la comunidad y su función educativa a través de un convenio de colaboración.

La Orquesta Sinfónica de Galicia conquista Londres en su gira por el Reino Unido

El acuerdo supone una inversión de 1,56 millones de euros por parte del organismo provincial (el total del programa asciende a casi 2,28 millones) que permitirá financiar la programación de la OSG a lo largo de 2026, así como la actividad de sus agrupaciones infantiles y juveniles, de los coros, el programa didáctico y las iniciativas de promoción de la música y los compositores gallegos.

El convenio pretende también ampliar la presencia de la OSG en el conjunto de la provincia, de Galicia y del mundo, además de acercar la música sinfónica a públicos que no pueden asistir habitualmente a los conciertos que la formación ofrece en la ciudad herculina.

"La OSG es una formación de referencia dentro y fuera de Galicia. La gira por Reino Unido de este año consolidó este perfil global que pasea el nombre de A Coruña por las más altas esferas de la escena clásica”, destacó la alcaldesa, Inés Rey, que avanzó que la formación colaborará con el Coro Nacional de Perú y Coro Nacional de Colombia.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, resaltó que el compromiso de la Diputación "es contribuir a la estabilidad y la excelencia de la orquesta", así como "hacer que su música llegue a cada vez más personas". "Queremos que sea realmente la orquesta de toda la provincia, que actúe en nuestros concellos y que acerque cultura de primer nivel a públicos de todas las edades".

La música de Galicia

El acuerdo firmado hoy permitirá financiar actividades de la OSG de temporada y en la provincia de A Coruña. También dedica una partida de 60.000 euros a la promoción de la música gallega, que incluye la incorporación de obras de compositores gallegos a la programación de la OSG, la difusión en giras nacionales e internacionales y el impulso de nuevos talentos a través de iniciativas como el Premio Gaos.

En 2026 la OSG desarrolla propuestas como El viaje de Walt, Los colores de las cuerdas y Lúa, además de ensayos abiertos. Cada año participan en estas actividades más de 20.000 escolares de toda la provincia, con programación en el Palacio de la Ópera y otros espacios como el Teatro Colón, el teatro del Instituto Rosalía Mera y el Coliseum.