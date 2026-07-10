A Coruña potencia la proyección de la Sinfónica con un acuerdo entre el Concello y la Diputación

El Ayuntamiento de A Coruña y la Diputación Provincial unen fuerzas y fondos para promocionar la actividad de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG), su proyección más allá de la comunidad y su función educativa a través de un convenio de colaboración.

El acuerdo supone una inversión de 1,56 millones de euros por parte del organismo provincial (el total del programa asciende a casi 2,28 millones) que permitirá financiar la programación de la OSG a lo largo de 2026, así como la actividad de sus agrupaciones infantiles y juveniles, de los coros, el programa didáctico y las iniciativas de promoción de la música y los compositores gallegos.

El convenio pretende también ampliar la presencia de la OSG en el conjunto de la provincia, de Galicia y del mundo, además de acercar la música sinfónica a públicos que no pueden asistir habitualmente a los conciertos que la formación ofrece en la ciudad herculina.

"La OSG es una formación de referencia dentro y fuera de Galicia. La gira por Reino Unido de este año consolidó este perfil global que pasea el nombre de A Coruña por las más altas esferas de la escena clásica”, destacó la alcaldesa, Inés Rey, que avanzó que la formación colaborará con el Coro Nacional de Perú y Coro Nacional de Colombia.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, resaltó que el compromiso de la Diputación "es contribuir a la estabilidad y la excelencia de la orquesta", así como "hacer que su música llegue a cada vez más personas". "Queremos que sea realmente la orquesta de toda la provincia, que actúe en nuestros concellos y que acerque cultura de primer nivel a públicos de todas las edades".

La música de Galicia

El acuerdo firmado hoy permitirá financiar actividades de la OSG de temporada y en la provincia de A Coruña. También dedica una partida de 60.000 euros a la promoción de la música gallega, que incluye la incorporación de obras de compositores gallegos a la programación de la OSG, la difusión en giras nacionales e internacionales y el impulso de nuevos talentos a través de iniciativas como el Premio Gaos.

En 2026 la OSG desarrolla propuestas como El viaje de Walt, Los colores de las cuerdas y Lúa, además de ensayos abiertos. Cada año participan en estas actividades más de 20.000 escolares de toda la provincia, con programación en el Palacio de la Ópera y otros espacios como el Teatro Colón, el teatro del Instituto Rosalía Mera y el Coliseum.