Azúcar Moreno y Whigfield llenan de nostalgia y de baile al Atlantic Pride de A Coruña

El Atlantic Pride arrancó anoche su edición de 2026 en el escenario de los Jardines de Méndez Núñez, tras varias jornadas en la Plaza de Pontevedra, y lo hizo con la actuación de uno de los dúos más emblemáticos del pop español: Azúcar Moreno. La noche también contó con los conciertos de Whigfield y una sesión de DJ90.

La noche comenzó a las 20:30 horas con una sesión de DJ90, especializado en música remember de los años noventa. El DJ regresaría al escenario a medianoche para poner el broche final a la primera jornada del festival.

A las 21:30 horas se celebró la entrega de premios del V Certamen de Literatura LGTBIQ+ del Atlantic Pride, organizado en colaboración con la Red de Bibliotecas Municipales de A Coruña y el club de lectura QUEERuña, en la que se dieron a conocer los relatos ganadores de esta edición.

Pasadas las 22:00 horas, las hermanas Toñi y Encarna Salazar saltaron al escenario para repasar más de cuatro décadas de trayectoria musical. Azúcar Moreno no defraudó y conquistó al público coruñés con algunos de sus temas más conocidos, entre ellos Bandido, la canción con la que representaron a España en Eurovisión en 1990, además de otros grandes éxitos de su carrera.

Tras ellas llegó el turno de Whigfield, icono internacional de la música dance y responsable de himnos noventeros como Saturday Night. La artista danesa actuó a partir de las 23:30 horas dentro de su gira internacional, con un espectáculo centrado en los temas que la convirtieron en una de las figuras más populares del eurodance y que mantuvo el ambiente festivo hasta bien entrada la noche. La artista estuvo antes recibiendo junto al Palco de la Música a algunos de sus fans en un meet & greet del que Quincemil fue colaborador.

Programación para este viernes, 10 de julio

El Atlantic Pride seguirá este viernes, 10 de julio, con grandes y esperadas voces femeninas en su cartel. Julieta, una de las figuras más influyentes del nuevo pop catalán, actuará en la ciudad herculina alrededor de las 22:00 horas, con una propuesta que combina pop, electrónica y sensibilidad urbana. Por su parte, la cantante de Pontedeume Miriam Rodríguez hará gala de todo su talento escénico y vocal para presentar en su Galicia natal los grandes temas de su aclamada carrera.

Por su parte, el divertido drag choni de Chloe Vittu y el transformismo de La Niña Delantro, que fusiona el folclore dramático tradicional con el baile, el cabaret y el striptease más sensual, subirán la temperatura de los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña a partir de las 23:15 horas.

La jornada arrancará a las 20:30 horas con una sesión de DJ Flashback y se prolongará hasta la madrugada con Dennis Moore, que pondrá el broche final al viernes a partir de la 01:30 horas.