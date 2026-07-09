El Atlantic Pride alcanza el ecuador de su programación con un multitudinario concierto de Alba Reche en A Coruña

El Atlantic Pride alcanzó este miércoles el ecuador de su programación con una nueva jornada de conciertos y espectáculos gratuitos en la Plaza de Pontevedra.

El plato fuerte de la noche llegó a las 21:00 horas con el concierto de Alba Reche, una de las voces más reconocidas y personales del panorama musical actual. La ex concursante de Operación Triunfo desató la euforia del público que llenó cada rincón de la plaza.

Muchos de los asistentes no dudaron en cantar a todo pulmón las canciones interpretadas por Reche en un ambiente festivo e inclusivo.

Antes del esperado concierto, el escenario recibió a las 20:00 horas a Sasha Moon, una de las artistas más destacadas del panorama drag gallego. Con una propuesta inspirada en la esencia de las grandes folclóricas, conquistó al público con una actuación cargada de teatralidad, elegancia y emoción, en la que la interpretación y la cuidada puesta en escena fueron las grandes protagonistas.

Media hora más tarde tomó el relevo Kim Miller, una de las referentes del drag en el norte de España. Habitual de los escenarios gallegos e impulsora de la conocida Drag Night de Santiago de Compostela, ofreció un espectáculo vibrante que mantuvo el ambiente festivo y arrancó los aplausos de los asistentes.

La jornada continuó tras el concierto de Alba Reche con la sesión de Terrae DJ's, que desde las 22:30 horas puso el broche final a la noche. El dúo, reconocido por fusionar música electrónica con sonidos de raíz de diferentes partes del mundo, hizo bailar al público hasta el cierre de una nueva velada del Atlantic Pride marcada por la diversidad, la música y el buen ambiente.

Programación para el jueves, 9 de julio

El Atlantic Pride vivirá este jueves una de sus noches más multitudinarias con la actuación de Azúcar Moreno, uno de los dúos más emblemáticos del pop español. Las hermanas Toñi y Encarna Salazar subirán al escenario en los Jardines de Méndez Núñez a las 22:00 horas para repasar una trayectoria de más de cuatro décadas en la música, con temas tan conocidos como Bandido, con el que representaron a España en Eurovisión en 1990, además de otros grandes éxitos de su carrera.

Tras ellas será el turno de Whigfield, icono internacional de la música dance y responsable de himnos noventeros como Saturday Night. La artista danesa actuará a partir de las 23:30 horas dentro de su gira internacional, con un espectáculo centrado en los grandes éxitos que la convirtieron en una de las figuras más populares del eurodance.

La programación comenzará a las 20:30 horas con una sesión de DJ90, especializado en música remember de los años noventa, que volverá a ponerse al frente de los focos a medianoche para cerrar la jornada.

Además, a las 21:30 horas se celebrará la entrega de premios del V Certamen de Literatura LGTBIQ+ del Atlantic Pride, organizado en colaboración con la Red de Bibliotecas Municipales de A Coruña y el club de lectura QUEERuña, en el que se darán a conocer los relatos ganadores de esta edición.