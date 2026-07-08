El Atlantic Pride mantiene el ambiente festivo con una nueva noche de música y arte drag en A Coruña

La cuarta jornada del Atlantic Pride comenzó este martes a las 20:00 horas en la Plaza de Pontevedra con la sesión de Paola, la DJ encargada de inaugurar una nueva noche del festival.

La cuarta jornada del Atlantic Pride comenzó este martes a las 20:00 horas en la Plaza de Pontevedra con la sesión de Paola, la DJ encargada de inaugurar una nueva noche del festival.

A las 20:45 horas fue el turno de Saia Santa, que dio paso quince minutos después al concierto de Arde. La programación continuó con la actuación de Electra, antes de que Montedapena tomara el relevo sobre el escenario con uno de los directos más participativos de la noche.

Fue precisamente durante su actuación cuando el concierto rompió la barrera entre escenario y público. El artista se bajó en varias ocasiones para cantar rodeado de los asistentes.

Tampoco faltaron los pogos entre las primeras filas, en una noche que mantuvo la energía alta de principio a fin.

La jornada concluyó con una nueva sesión de Paola, encargada de poner el broche final a otra noche de música y mucho perreo dentro de la programación del Atlantic Pride.

Programación para este miércoles, 8 de julio

El Atlantic Pride alcanzará este miércoles el ecuador de su programación con una nueva jornada de conciertos y espectáculos gratuitos en la Plaza de Pontevedra.

La actividad comenzará a las 20:00 horas con la actuación de la artista drag gallega Sasha Moon, cuya propuesta bebe de la esencia de las grandes folclóricas para ofrecer un espectáculo marcado por la fuerza y la elegancia.

A las 20:30 horas será el turno de Kim Miller, una de las representantes de la escena drag del norte.

El plato fuerte de la noche llegará a las 21:00 horas con el concierto de Alba Reche, una de las voces más reconocidas y personales del panorama musical actual.

La jornada concluirá a las 22:30 horas con la sesión de Terrae DJ's, que pondrán el broche final con una propuesta que combina música electrónica con sonidos de raíz procedentes de diferentes partes del mundo.