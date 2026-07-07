El Atlantic Pride llena la Plaza de Pontevedra en A Coruña con el estreno del Atlantic Drag!

Atlantic Drag! en A Coruña como parte de la programación del Atlantic Pride. Raúl Lorenzo

Las celebraciones de este lunes del Atlantic Pride comenzaron a las 20:00 horas en la Plaza de Pontevedra con una de las principales novedades de esta edición: el Atlantic Drag!, un espectáculo gratuito concebido para poner en valor el talento drag de A Coruña.

Sobre el escenario se sucedieron las actuaciones de trece artistas locales: Agata Terrier, Ball Monte, Cloe Savage, Escarlatina Pier, Kara, Kelly Amethyst, Kit, Meri Krishna, Muna Duval, Nomi Bull, Rrrita, Xen e Yvhanne Klown, que llenaron la plaza de música, color y reivindicación.

La respuesta del público fue masiva desde el inicio de la tarde. La plaza presentó un gran ambiente, con asistentes de todas las edades que siguieron las actuaciones cantando y bailando. Entre el público tampoco faltaron algunas mascotas, con varios perros en brazos de sus dueños mientras disfrutaban del espectáculo.

A un lado del escenario, la carpa de Estrella Galicia se convirtió en otro de los puntos de encuentro de la velada, con un constante trasiego de asistentes entre actuación y actuación.

Más tarde, a las 22:00, se subió al escenario el cantante laurentino Jonydasvie. Acompañado por un cuerpo de baile y una potente puesta en escena, el artista convirtió la plaza en una gran pista de baile con un espectáculo cargado de coreografías, vestuario e intensidad.

A las 23:15 horas fue el turno de DJ Cés, que tomó el relevo para alargar la fiesta con una sesión cargada de éxitos y ritmos bailables. Su actuación mantuvo el ambiente festivo en la plaza de Pontevedra, donde el público continuó cantando y bailando mientras sobre el escenario se sucedían las coreografías y el espectáculo visual, poniendo el broche final a una intensa jornada del Atlantic Pride.

Programa para hoy, 7 de julio

El Atlantic Pride continuará este martes con una jornada dedicada al talento gallego y al arte drag. La Plaza de Pontevedra volverá a convertirse en el epicentro del festival con una programación que combinará música en directo, espectáculos drag y sesiones de DJ.

La jornada arrancará a las 20:00 horas con una sesión de Paola, que también será la encargada de cerrar la noche a partir de las 23:30 horas.

Entre ambas actuaciones pasarán por el escenario las artistas drag Saia Santa (20:45 horas) y Electra (22:00 horas), además de los conciertos de Arde (21:00 horas) y Montedapena (22:30 horas), dos de las propuestas emergentes de la escena musical gallega.