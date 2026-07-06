El Atlantic Pride arranca en A Coruña con música, drag y mucho ambiente en la plaza de Pontevedra

A Coruña dio este domingo el pistoletazo de salida a la séptima edición del Atlantic Pride, que durante toda la semana volverá a convertir la ciudad en uno de los referentes de la celebración del Orgullo en el norte de España. La plaza de Pontevedra acogió la jornada inaugural del festival, que reunió a numeroso público para disfrutar de una noche de música y diversidad.

La programación arrancó con la actuación de Kika Lorace, seguida de la artista viguesa raze y del cantante Jorge González, conocido por su paso por programas como Operación Triunfo y Tu cara me suena.

El encargado de poner el broche final a la primera jornada fue DJ Licho, con una sesión repleta de éxitos del pop y el dance.

El festival, de carácter gratuito e inclusivo, continuará este lunes con una de las novedades de esta edición: el Atlantic Drag!, un espectáculo que rendirá homenaje al talento drag coruñés con la participación de una decena de artistas locales.

La segunda jornada, que también se celebrará en la plaza de Pontevedra a partir de las 20:00 horas, contará además con la actuación del cantante gallego Jonydasvie y concluirá con una sesión de DJ Cés.

El Atlantic Pride se prolongará hasta el próximo domingo con un cartel que incluye actuaciones de artistas como Zahara, Miriam Rodríguez, Whigfield, Alba Reche, Julieta o Ricky Merino, entre otros.