El Resurrection Fest cierra en Galicia su edición más multitudinaria con 140.000 asistentes

El Resurrection Fest Estrella Galicia ha cerrado una nueva edición que ha resultado ser la más multitudinaria con 140.000 personas acudiendo a Viveiro al mayor festival de rock de España.

En su 21ª edición, un centenar de bandas acudieron a los cuatro días de festival.

La del jueves fue la jornada con mayor afluencia. Por los escenarios del 'Resu' pasaron grandes leyendas de la música como Iron Maiden, iconos irrepetibles del heavy metal.

También se sumaron Sabaton, una de las bandas más importantes del metal contemporáneo; Limp Bizkit, que protagonizaron un concierto legendario; o el inconfundible Marilyn Manson, uno de los grandes iconos mundiales del rock.

Más allá de la música, esta edición ha generado, en cifras de la organización, más de 1.500 puestos de trabajo directos y más de 4.000 empleos indirectos, con una repercusión socioeconómica estimada en más de 50 millones de euros y un impacto mediático superior a 60 millones de euros.

El Resurrection Fest alcanza un impacto global superior a 110 millones de euros, situándose así como un motor cultural y económico de Viveiro, A Mariña y toda Galicia.

Dos décadas después de su debut, el 'Resu' sigue sumando adeptos atrayendo a fans de distintos lugares de Galicia, España e incluso de otros países.