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El Atlantic Pride arranca en A Coruña su séptima edición con conciertos en la plaza de Pontevedra
Kika Lorace, raze, Jorge González y DJ Licho serán los encargados de poner la música en la jornada inaugural del domingo
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Este domingo, 5 de julio, el Atlantic Pride arranca en A Coruña su séptima edición con ocho días de programación del Orgullo do Norte.
Hasta el 12 de julio pasarán por A Coruña artistas de la música actual y de los últimos años con nombres nacionales y también de la escena emergente gallega.
La jornada inaugural llevará la música a la plaza de Pontevedra, donde la DJ y drag queen Kika Lorace será la primera en pasar por el escenario con un estilo irreverente, festivo y reivindicativo. Aquí interpretará temas como Chueca es genial o La reina del Grindr. El año pasado celebró 15 años de carrera, en la que ha participado en Drag Race España o La que se avecina, con el lanzamiento del álbum Todo perfecto que interpretará en A Coruña.
Le seguirá a las 21:30 horas la viguesa raze, una artista multidisciplinar queer que combina electrónica con la lírica. Más allá de la música, suma movimiento e imagen para una propuesta artística 360º que mostrará desde la plaza de Pontevedra.
A las 22:30 horas será el turno de Jorge González, cantante que ha pasado por Operación Triunfo o La Voz y que fue ganador de Tu cara me suena. También fue finalista en el Benidorm Fest 2024 con el tema Caliente que muy probablemente se pueda escuchar en A Coruña.
DJ Licho cerrará la primera noche desde las 23:30 horas con una pinchada que hará que el público regrese al pop y dance de los años 2000 con temas de las Spice Girls, Britney Spears, Madonna o Katy Perry además de éxitos de la música urbana.
El resto de días la propuesta musical incluirá la Zaharave, una propuesta electrónica de Zahara, además de las actuaciones de Miriam Rodríguez, Alba Reche, Julieta, Azúcar Moreno, Soraya o María Isabel entre otros.
También se celebrará el nuevo Atlantic Drag! y se entregarán los premios del V Certamen de Literatura LGTBIQ+.
Luis Pazos, uno de los coordinadores del festival, subraya que "somos populares, interxeracionais, libres e profundamente diversos. Gústanos a sorpresa, gústanos romper etiquetas e gústanos construír unha programación que non se pareza a ningunha outra. Esta é unha das grandes singularidades do noso festival".
Programación completa
Domingo 5 de julio (Praza de Pontevedra)
- 20:00 horas: Kika Lorace
- 21:30 horas: Raze
- 22:30 horas: Jorge González
- 23:30 horas: DJ Licho
Lunes 6 de julio (Praza de Pontevedra)
- 20:00 horas: Atlantic Drag!
- 22:00 horas: Jonydasvie
- 23:15 horas: DJ Cés
Martes 7 de julio (Praza de Pontevedra)
- 20:00 horas: Paola
- 20:45 horas: Saia Santa
- 21:00 horas: Arde
- 22:00 horas: Electra
- 22:30 horas: Montedapena
- 23:30 horas: Paola
Miércoles 8 de julio (Praza de Pontevedra)
- 20:00 horas: Sasha Moon
- 20:30 horas: Kim Miller
- 21:00 horas: Alba Reche
- 22:30 horas: Terrae DJ's
Jueves 9 de julio (Jardines de Méndez Núñez)
- 20:30 horas: DJ Go
- 21:30 horas: Entrega de premios del V Certamen de Literatura LGTBIQ+
- 22:00 horas: Azúcar Moreno
- 23:30 horas: Whigfield
- 00:00 horas: DJ Go
Viernes 10 de julio (Jardines de Méndez Núñez)
- 20:30 horas: DJ Flashback
- 22:00 horas: Julieta
- 23:15 horas: Chloe Vittu y La Niña Delantro
- 00:00 horas: Miriam Rodríguez
- 01:30 horas: Dennis Moore
Sábado 11 de julio (Jardines de Méndez Núñez)
- 20:30 horas: DJ Licho
- 21:30 horas: Tú peleas como una vaca
- 22:30 horas: Pitita
- 23:00 horas: Choriza May
- 00:00 horas: Zahara Rave
- 01:30 horas: Oro Jondo
Domingo 12 de julio (Jardines de Méndez Núñez)
- 19:30 horas: Coro Cores
- 20:15 horas: Ricky Merino
- 21:30 horas: María Isabel
- 22:30 horas: Soraya
- 23:30 horas: DJ Flashback