Tom Jones en A Coruña: nostalgia, maestría y vigor de una voz inmortal

Tom Jones, en un momento de su actuación en el Coliseum de A Coruña. Quincemil

Es un señor mayor que camina despacio al salir al escenario, también al marcharse, con la espalda un poco encorvada, precavido para no tropezar. Pero mientras canta se mantiene firme, alguna vez apoyado en un taburete, casi siempre en pie, sonriente al agradecer, presentar sus canciones o contar una anécdota, profundo y poderoso al cantar. Le basta muy poco a Tom Jones para reafirmar su categoría de gigante.

Este jueves en el Coliseum de A Coruña, el galés, solo con su presencia y 86 años encima, impuso su condición de mito. Willie Nelson sigue grabando discos y es mayor que él, recordó. Y cuando en los setenta actuaba en Las Vegas coincidió con Elvis, contó.

Pero la edad y el cansancio no desgastan en absoluto el vigor de su voz inmortal, un lujo que embellece aún más canciones con las que hace cinco y seis décadas se enamoraban nuestros mayores (la divertida It’s not unusual, la arrebatadora Delilah), o que más tarde nos llevaban a la pista de baile (If I only knew, Kiss, Sexbomb).

'It's no inusual', el conocido éxito que popularizó desde los años sesenta, ha vuelto a sonar 51 años después de la primera vez que lo interpretase Tom Jones en A Coruña. Ha sido a los 15 minutos del comienzo de un concierto en el Coliseum que ha reunido este jueves a unas 3.000… pic.twitter.com/dGw5eGkWd5 — Quincemil (@quincemil15000) July 2, 2026

Ante una audiencia con predominio de edad madura, unas 3.000 personas (quizá algún asistente vio al músico en vivo hace 51 años, en su anterior actuación en la ciudad), sir Tom Jones navegó por unos cuantos de aquellos éxitos del pasado remoto y no tan lejano, actualizados, reinventados, inmunes a la pérdida de encanto: It’s not unusual en clave acústica, Sexbomb con barniz de blues.

Tom Jones, en el escenario y en una gran pantalla, en su concierto en el Coliseum. Quincemil

Pero en sus versiones (de Bob Dylan, Leonard Cohen, Cat Stevens, Ry Cooder, The Waterboys) elevó Jones su magisterio. Esa capacidad para reinterpretar las joyas ajenas, alejarlas del enfoque del original y dotarlas de trascendencia (Tower of song, Not dark yet, This is the sea) elevó la emoción de la velada, la entrega a su sabiduría.

A sus 86 años, Tom Jones, el mítico y carismático cantante galés ha comenzado cantando I'm growing old (Estoy envejeciendo) en el concierto que este jueves ofrece en el Coliseum de A Coruña. Unos 3.000 espectacudores, con mucho público mayor, han querido ver a esta legendaria… pic.twitter.com/Yday5OIsYq — Quincemil (@quincemil15000) July 2, 2026

Unas bailaron en pie ante sus butacas, otros no escatimaron aplausos de satisfacción. Ovación para la nostalgia y sin discusión. Sir Tom arrancó confesando que estaba envejeciendo (I’m growing old) y terminó rejuvenecido con todo un incunable eterno (Johnny B. Goode, de Chuck Berry) para rugir que el rock y la música popular no tienen edad. "Que Dios os bendiga", se despidió Mr. Jones con paso corto, despacio.