El Coliseum de A Coruña se rinde al calor y a la música de 'La Reina del Flow'

El Coliseum de A Coruña vivió una de esas noches en las que el ambiente pesa casi tanto como la música. El paso por la ciudad del espectáculo vinculado a la serie La Reina del Flow dejó una imagen muy reconocible desde el inicio: el calor fue el gran protagonista y obligó a muchos asistentes a recurrir a abanicos, botellas de agua y cualquier recurso posible para sobrellevar la temperatura en el interior del recinto.

Con el público ya entregado antes de que comenzara la actuación, el show arrancó con una puesta en escena pensada para conectar directamente con los seguidores de la producción televisiva. Desde los primeros compases, el espectáculo combinó interpretaciones musicales con referencias constantes a los personajes y al universo de la serie, generando una respuesta inmediata entre los asistentes.

La actuación fue avanzando con un formato dinámico, en el que distintos intérpretes fueron tomando el protagonismo a lo largo de la noche. Cada intervención provocaba una reacción intensa del público, que acompañó con coros, aplausos y una participación constante durante las dos horas de espectáculo.

Entre los asistentes se percibía un ambiente muy diverso, con público de distintas edades que compartía referencias tanto de la serie como de la música urbana latina. Esa mezcla generacional se tradujo en una respuesta muy activa a lo largo del concierto, con momentos de especial intensidad en los temas más conocidos.

El calor, sin embargo, no dio tregua en ningún momento y condicionó parte de la experiencia dentro del Coliseum, donde la ventilación se quedó corta frente a la afluencia y la actividad del público.

Aun así, el espectáculo logró mantener el pulso hasta el final, dejando una noche de música y nostalgia televisiva en A Coruña que muchos asistentes resumieron como intensa, animada y marcada por un ambiente tan vibrante como sofocante.