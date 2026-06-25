Ferrol dará el nombre de Álvaro Lamas a su auditorio en homenaje a su legado musical

El Auditorio de Ferrol pasará a llamarse Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas. El pleno municipal ha aprobado por unanimidad el inicio del expediente de honores y distinciones que permitirá rendir homenaje a una de las figuras más queridas y reconocidas de la música local, cuya trayectoria dejó una profunda huella en la vida cultural de la ciudad.

Durante la sesión plenaria, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, destacó el amplio consenso alcanzado en torno a esta propuesta y recordó que desde el fallecimiento del artista se comenzó a trabajar para materializar un reconocimiento institucional a la altura de su legado. El regidor subrayó que la iniciativa culminará con un homenaje permanente de la ciudad a quien fue una referencia para varias generaciones de músicos y aficionados.

Álvaro Lamas fue una de las personalidades más destacadas de la escena musical ferrolana de las últimas décadas. Su nombre estuvo estrechamente vinculado al grupo musical Los Limones, una de las bandas gallegas con mayor proyección dentro y fuera de la comunidad autónoma. Quienes impulsaron la propuesta destacaron tanto su calidad artística como su cercanía personal y su disposición constante a colaborar con otros músicos.

Más allá de su labor como intérprete, Lamas fue considerado un pionero en la difusión de la steel guitar en España, además de desempeñar un importante papel en la formación y apoyo a nuevos talentos. Su participación en numerosos proyectos culturales y sociales contribuyó a convertirlo en una figura muy respetada tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Su fallecimiento causó una gran conmoción en Ferrol y en el conjunto del panorama cultural gallego. Con esta decisión, el Ayuntamiento busca preservar su memoria y vincular de forma permanente su nombre a uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad. Desde el Gobierno local consideran que el auditorio gana valor simbólico al incorporar la denominación de un artista que marcó una época en la música ferrolana.

Otros acuerdos del pleno

La sesión también sirvió para aprobar inicialmente, por unanimidad, el nuevo Reglamento del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, un paso más en el proceso para que Ferrol obtenga el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia otorgado por UNICEF.