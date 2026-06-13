El Recorda Fest de A Coruña cancela la actuación de Beret tras su detención

El Recorda Fest ha anunciado la cancelación de la actuación de Beret prevista para la próxima edición del festival coruñés. La decisión llega después de que trascendiera la detención del cantante por una supuesta agresión sexual denunciada por unos hechos ocurridos el pasado mes de abril en Sevilla.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización del festival explicó que ha decidido prescindir de la actuación del artista ante las informaciones conocidas en las últimas horas. "Ante las informaciones publicadas durante las últimas horas, hemos decidido cancelar la actuación del artista Beret en nuestro festival", señaló el Recorda Fest.

La organización trabaja ya en la búsqueda de un sustituto para completar el cartel del evento, que se celebrará este verano en A Coruña.

La cancelación se produce después de que el jueves trascendiera la detención de Francisco Javier Álvarez Beret, nombre completo del cantante sevillano. Según las informaciones publicadas, el artista se encuentra actualmente en libertad provisional con medidas cautelares tras una denuncia por una supuesta agresión sexual.

Otros conciertos cancelados

El Recorda Fest no ha sido el único evento que ha decidido cancelar su actuación. El festival BIGSOUND, con citas previstas en Pontevedra y Barakaldo, anunció también este viernes la suspensión de los conciertos del artista.

A estas decisiones se han sumado en las últimas horas varios ayuntamientos de distintos puntos de España que habían programado actuaciones de Beret para sus fiestas de verano, entre ellos el de Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo.