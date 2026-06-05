La Sinfónica de Galicia presenta "Raíces", una temporada que conecta Galicia con la música universal

La Orquesta Sinfónica de Galicia presentó este viernes su temporada 2026-2027 bajo el título de "Raíces", una propuesta artística concebida por su director titular, Roberto González-Monjas, que girará en torno a la memoria, la identidad y los vínculos culturales que han marcado la historia de la música.

La presentación estuvo presidida por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, acompañada por el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, así como representantes de distintas instituciones vinculadas a la actividad musical y cultural de la ciudad.

La nueva temporada contará con 24 conciertos del abono de los viernes y otros 12 del abono de los sábados, consolidando una programación que combinará grandes títulos del repertorio sinfónico, creación contemporánea, proyectos educativos, música coral, ópera y propuestas participativas.

Uno de los ejes centrales de la temporada será la relación de la orquesta con Galicia, con la presencia de compositores vinculados a la comunidad y a la historia de la formación coruñesa. La programación incluirá obras de figuras como Andrés Gaos, Jesús Bal y Gay, Rogelio Groba, Fernando Buide, Mario Cortizo, Octavio Vázquez o Jesús Durán, entre otros.

Mahler será uno de los grandes protagonistas del curso musical. La temporada arrancará con la monumental Sinfonía nº 3 del compositor austríaco, interpretada por la orquesta bajo la dirección de González-Monjas junto al Coro de la Sinfónica de Galicia y el Coro de Niños. La presencia de Mahler se extenderá además a otros programas a lo largo del año, configurando uno de los hilos conductores de la programación.

La formación coruñesa dedicará también una atención especial a Ludwig van Beethoven. En marzo de 2027 ofrecerá un programa monográfico con motivo del bicentenario de su fallecimiento, en el que sonarán sus dos Romanzas para violín y las sinfonías primera y segunda.

La temporada reunirá además a destacados directores y solistas internacionales, con nombres como Dima Slobodeniouk, Víctor Pablo Pérez, Joana Carneiro, Carlos Miguel Prieto, Nicolas Altstaedt, Karen Gomyo, Clara-Jumi Kang, Leticia Moreno o Javier Perianes.

La dimensión internacional tendrá también un papel destacado gracias a una gira por Colombia, donde la orquesta ofrecerá tres conciertos en Iglesia de Santo Ignacio. Además, la formación actuará durante la temporada en ciudades como Vigo, Ferrol, Santiago de Compostela, Valladolid y Bilbao.

La programación incluirá igualmente la participación de la orquesta en la temporada lírica con títulos como la ópera Jenůfa y Tosca, además de conciertos dedicados a la música de cine, la música disco, el western y la música mexicana.

El proyecto educativo seguirá siendo una de las grandes apuestas de la Sinfónica. La Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia contará por primera vez con un programa integrado en el abono de los viernes, mientras que continuarán los conciertos didácticos, las actividades familiares y las iniciativas impulsadas a través de Son Futuro.