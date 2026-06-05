Así son los horarios del Resurrection Fest Estrella Galicia en su edición de 2026: programación día a día

El Resurrection Fest Estrella Galicia 2026 ya tiene horarios oficiales. La organización del evento, que se celebrará del 1 al 4 de julio en Viveiro, ha publicado la distribución completa de actuaciones para sus cuatro jornadas, permitiendo a los asistentes planificar con antelación su recorrido por los distintos escenarios del recinto.

La edición de 2026 contará con algunos de los nombres más destacados del rock y el metal internacional, entre ellos Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson, Sabaton, Anthrax, Mastodon o Trivium.

El cartel se repartirá entre el Main Stage, Ritual Stage, Chaos Stage y Desert Stage, con conciertos desde primera hora de la tarde hasta la madrugada en cada una de las jornadas.

Miércoles 1 de julio

15:25 | Annisokay

16:55 | Man With a Mission

18:30 | President

20:10 | Thrown

21:50 | A Day to Remember

00:00 | Sabaton

01:50 | Testament

Jueves 2 de julio

16:50 | Caskets

18:30 | Angelus Apatrida

20:50 | Iron Maiden

00:20 | Anthrax

02:25 | Feuerschwanz

23:10 | Caliban

01:35 | Witch Club Satan

Viernes 3 de julio

17:20 | The Rasmus

19:00 | Bleed From Within

20:50 | Trivium

23:10 | Limp Bizkit

01:25 | Cavalera Conspiracy

22:00 | Gaerea

00:35 | Borknagar

Sábado 4 de julio

16:25 | Hamlet

18:05 | Imminence

19:55 | P.O.D.

21:55 | Mastodon

00:30 | Marilyn Manson

23:10 | Converge

02:10 | Blood Incantation