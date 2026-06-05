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Así son los horarios del Resurrection Fest Estrella Galicia en su edición de 2026: programación día a día
El festival de Viveiro desvela la distribución completa de conciertos para las cuatro jornadas, que se celebrarán del 1 al 4 de julio con más de un centenar de actuaciones repartidas en cuatro escenarios
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El Resurrection Fest Estrella Galicia 2026 ya tiene horarios oficiales. La organización del evento, que se celebrará del 1 al 4 de julio en Viveiro, ha publicado la distribución completa de actuaciones para sus cuatro jornadas, permitiendo a los asistentes planificar con antelación su recorrido por los distintos escenarios del recinto.
La edición de 2026 contará con algunos de los nombres más destacados del rock y el metal internacional, entre ellos Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson, Sabaton, Anthrax, Mastodon o Trivium.
El cartel se repartirá entre el Main Stage, Ritual Stage, Chaos Stage y Desert Stage, con conciertos desde primera hora de la tarde hasta la madrugada en cada una de las jornadas.
Miércoles 1 de julio
15:25 | Annisokay
16:55 | Man With a Mission
18:30 | President
20:10 | Thrown
21:50 | A Day to Remember
00:00 | Sabaton
01:50 | Testament
Jueves 2 de julio
16:50 | Caskets
18:30 | Angelus Apatrida
20:50 | Iron Maiden
00:20 | Anthrax
02:25 | Feuerschwanz
23:10 | Caliban
01:35 | Witch Club Satan
Viernes 3 de julio
17:20 | The Rasmus
19:00 | Bleed From Within
20:50 | Trivium
23:10 | Limp Bizkit
01:25 | Cavalera Conspiracy
22:00 | Gaerea
00:35 | Borknagar
Sábado 4 de julio
16:25 | Hamlet
18:05 | Imminence
19:55 | P.O.D.
21:55 | Mastodon
00:30 | Marilyn Manson
23:10 | Converge
02:10 | Blood Incantation