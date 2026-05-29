YSY A suma A Coruña a su gira española con un concierto en Sala INN

El artista argentino YSY A, una de las figuras más influyentes de la música urbana en español, actuará el próximo 11 de septiembre en la Sala INN de A Coruña. La cita forma parte de la gira con la que recorrerá varias ciudades españolas durante 2026. Las entradas para el concierto saldrán a la venta este viernes 29 de mayo a las 16:00 horas.

El músico llegará a la ciudad herculina en uno de los mejores momentos de su carrera. Considerado uno de los pioneros del trap argentino y referente de la escena urbana latinoamericana, YSY A ha logrado consolidar una trayectoria internacional que lo ha llevado a actuar en más de una decena de países y a colaborar con algunos de los artistas más destacados del panorama musical hispanohablante.

La parada en A Coruña se enmarca dentro de una gira que también pasará por Asturias, Granada, Vigo, Zaragoza y Bilbao, reforzando la conexión del artista con el público español.

Además de su carrera musical, YSY A se encuentra inmerso en el proyecto audiovisual "LATAM TOUR 2026", desarrollado junto al creador de contenido Nil Ojeda. La iniciativa recorre distintos países de Latinoamérica combinando música, viajes y cultura urbana, acumulando millones de visualizaciones en plataformas digitales.

Con este nuevo tour, el argentino continúa ampliando su presencia internacional y llevando su propuesta artística a nuevos escenarios, consolidándose como una de las voces más reconocidas de la música urbana en español.