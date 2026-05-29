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YSY A suma A Coruña a su gira española con un concierto en Sala INN
Las entradas para el concierto saldrán a la venta hoy viernes, día 29 de mayo, a las 16:00 horas
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El artista argentino YSY A, una de las figuras más influyentes de la música urbana en español, actuará el próximo 11 de septiembre en la Sala INN de A Coruña. La cita forma parte de la gira con la que recorrerá varias ciudades españolas durante 2026. Las entradas para el concierto saldrán a la venta este viernes 29 de mayo a las 16:00 horas.
El músico llegará a la ciudad herculina en uno de los mejores momentos de su carrera. Considerado uno de los pioneros del trap argentino y referente de la escena urbana latinoamericana, YSY A ha logrado consolidar una trayectoria internacional que lo ha llevado a actuar en más de una decena de países y a colaborar con algunos de los artistas más destacados del panorama musical hispanohablante.
La parada en A Coruña se enmarca dentro de una gira que también pasará por Asturias, Granada, Vigo, Zaragoza y Bilbao, reforzando la conexión del artista con el público español.
Además de su carrera musical, YSY A se encuentra inmerso en el proyecto audiovisual "LATAM TOUR 2026", desarrollado junto al creador de contenido Nil Ojeda. La iniciativa recorre distintos países de Latinoamérica combinando música, viajes y cultura urbana, acumulando millones de visualizaciones en plataformas digitales.
Con este nuevo tour, el argentino continúa ampliando su presencia internacional y llevando su propuesta artística a nuevos escenarios, consolidándose como una de las voces más reconocidas de la música urbana en español.