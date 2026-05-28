The Horrors actuará en A Coruña completando el cartel de Noites do Porto

Noites do Porto celebrará una nueva edición del 22 de junio al 5 de julio y ya ha presentado su cartel al completo. The Horrors es la última confirmación, con un concierto que tendrá lugar el 27 de junio en la sala Inn. Será su primera vez en A Coruña.

El festival dio a conocer esta tarde su programación completa, que suma este año dos nuevas propuestas: Noites nos Bares y Noites coa Arte. La primera de ellas consistirá en sesiones temáticas y la segunda en reinterpretaciones de los carteles de cada jornada.

Habrá, además, mucho acento gallego en las bandas que conforman el cartel y una cita especial en la noche de San Juan con Xoel López y Caamaño&Ameixeiras.

Primer concierto en A Coruña de The Horrors y noche de Grammys con Coti y Monsieur Periné

El grupo británico The Horrors es el último cabeza de cartel anunciado para esta nueva edición de Noites do Porto.

De estilo post-punk y psych británico, la banda dará un concierto el 27 de junio en la sala Inn en la que es su única fecha en Galicia. El grupo fue creado y liderado por Faris Badwan y Rhys Webb, y cuenta ahora con Amelia Kidd a los teclados y Jordan Cook a la batería, siendo su primer álbum con esta formación.

El concierto servirá de repaso a su trayectoria y presentación de su último trabajo, Night Life (2025), en el que recuperan el espíritu crudo de sus primeros álbumes.

En el muelle de Batería, Coti y Monsieur Periné protagonizarán una noche de Grammys.

El argentino es ganador de múltiples discos de oro, platino y galardones como dos premios Grammy. Actuará el 1 de julio en el puerto coruñés en un repaso de las canciones más populares de su carrera y los temas de su último álbum de estudio, Serenata en Mi Mayorpara un amor y un atardecer, un trabajo de rock de autor grabado íntegramente con músicos reales y sin herramientas digitales.

La noche se completará con la agrupación colombiana Monsieur Periné.

Este "laboratorio musical" de Catalina García y Santiago Prieto fusiona jazz, swing y pop con sonidos latinoamericanos como la cumbia, la salsa y el bolero. El proyecto, que suma más de 3 millones de oyentes en Spotify, cuenta con dos Latin Grammy: Mejor Nuevo Artista (2015) y Mejor Álbum de Música Alternativa por Bolero Apocalíptico (2023). Este será el arranque en España de su gira internacional Instrucciones para ser feliz tour.

Al escenario principal del puerto también subirán, unos días antes, los sevillanos Vera Fauna. Tras Dudas y flores (2020) y Los años mejores (2022), el grupo consolidó su directo con su último trabajo, Dime dónde estamos (2025), donde mezclan su base de neopsicodelia con influencias de rap, R&B y rock clásico. La banda completa el cartel de la noche del 26 de junio, en la que también actuará Barry B.

Otra cita destacada del festival será el concierto de Myele Manzanza en la clausura de esta edición el 5 de julio. Será un homenaje a los 45 años del club Jazz Filloa.

Cofundador de Electric Wire Hustle y con cinco discos en solos, Manzanza ha firmado giras y colaboraciones con figuras como Alfa Mist, Jordan Rakei o Theo Parrish, expandiendo su sonido jazzístico hacia la música electrónica y de club a través de su aclamada serie de trabajos Crisis & Opportunity.

Sello gallego

La sexta edición de Noites do Porto hará del 23 de junio una noche todavía más especial. El festival celebrará San Juan con la actuación de Xoel López, que regresa a su ciudad para presentar su 17º disco de estudio, Oniria Popular, y con el dúo Caamaño&Ameixeiras y su reinterpretación de la música de raíz.

Además, el cartel suma nuevas bandas gallegas.

El coruñés Kiko Evia, bajo su alias Gitano de Palo, presentará su disco conceptual Alaiar. Por su parte, los coruñeses Apolo18 ofrecerán su propuesta de rock alternativo de los 90 cantado en gallego, caracterizada por guitarras distorsionadas y bases contundentes.

Finalmente, los pontevedreses Sudden Ray of Hope presentarán los temas de su EP Nebula (2024), donde experimentan con géneros como el shoegaze, el drone y el rock progresivo a través de una formación que incluye violín y chelo.

Noites nos Bares y coa Arte

Como actividades paralelas tendrán lugar Noites nos Bares, con nombres nacionales e internacionales como Lotta DJ, Belle de Jour, Javier AD, DJ Polar aka Luis Elefant, Rhys Webb, Alex Amorós y Levanna and Schaefer McLean, del prestigioso Bristol Northern Soul Club.

Estas sesiones temáticas serán en Rosmon Burger, Os Tigres Rabiosos, Bristol Bar, Ummagumma, Calvario Vintage y Don Giorgio.

En Noites coa Arte se reinterpretarán los carteles con artistas como Alejandro Mosquera, Elena Corredoira, Fernando Voyeur, Giovanna Lopalco (Pelo Di Cane), Juan Balay, Julia Abalde, Lara Pintos, Manuel Suárez, Nin9 st., Taccone y Guillermo Arias (Hangtheguille).

Las obras se podrán ver en una exposición en el Bar B. En la inauguración se presentará un libro conmemorativo de Noites do Porto.

Cartel completo de Noites do Porto