Kiko Rivera actuará este viernes a 20 minutos de A Coruña en un festival que comenzará por la tarde

Kiko Rivera vuelve a ser noticia. El hijo de Isabel Pantoja vuelve a estar en el foco mediático tras su reciente entrada en Cantora junto a su novia, Lola, un episodio que ha generado polémica. Tras ello, viajará a Galicia para actuar muy cerca de A Coruña.

Conocido por éxitos como El mambo, Rulay, Malibú y Todo me va bien, Kiko Rivera será uno de los artistas que participarán en el Fina Fest, un festival que se celebrará a unos 20 minutos de A Coruña este viernes 22 de mayo.

Kiko Rivera actuará este viernes a 20 minutos de A Coruña

Todo está ya preparado para la primera edición del Fina Fest, que tendrá lugar en Miño (A Coruña) este fin de semana. "Será como la casa de la abuela, será vuestra casa, a la que os invitamos a todos", señalan desde la organización.

Entre los artistas invitados, Kiko Rivera será uno de los principales nombres del cartel. El "nieto de Galicia" viene dispuesto a poner el Fina Fest patas arriba con una sesión cargada de temazos: desde clásicos hasta ritmos más actuales.

Según la programación prevista, el artista actuará a las 23:30 horas, tras las actuaciones de otros tres nombres destacados del panorama gallego y nacional: Planas, Unaii y David Expósito, que también llegarán con la intención de hacer bailar al público asistente.

El cartel de esta primera edición lo completan Sebas 21, Adrián Gold y nuevamente Unaii. La fiesta arrancará a las 20:00 horas y se prolongará hasta las 04:00 horas, o hasta que el cuerpo aguante. Este es el horario previsto:

A las 20:00 horas: Planas

Planas A las 21:00 horas: Unaii

Unaii A las 22:00 horas: David Expósito

David Expósito A las 23:30 horas: Kiko Rivera

Kiko Rivera A las 00:30 horas: Sebas 21

Sebas 21 A las 02:00 horas: Adrián Gold

Adrián Gold A las 03:30 horas: Unaii

Entradas desde 13 euros

Las entradas continúan a la venta por un precio de 13 euros + 2 euros en concepto de gastos de gestión. Pueden adquirirse a través de la plataforma ticketrona.com y también de forma presencial en el Puerto de Miño y en el Café Bar Miño.

Al evento podrán acceder mayores de 18 años y menores de 16 con autorización firmada por el padre, la madre o el tutor legal. Para ello, será necesario adjuntar también una fotocopia del DNI junto con la autorización.