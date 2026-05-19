Enrique Bunbury incluye Galicia dentro de sus cuatro únicos conciertos por España

En los próximos meses, Enrique Bunbury estará de gira con su Nuevas Mutaciones Tour 2026 con cuatro únicas paradas en España, una de ellas en A Coruña. El artista actuará el 10 de diciembre en el Coliseum.

En este nuevo espectáculo, Bunbury actuará en Madrid, Valencia, Zaragoza y A Coruña y también se irá de gira por América.

Las entradas ya están a la venta en enriquebunbury.com y ticketmaster.com a partir de 55 euros.

En esta gira, Bunbury presentará su último trabajo, De un siglo anterior, publicado en abril y grabado en México con producción de Ramón Gacías y masterizado por Tom Baker en Los Ángeles. En él explora la música latinoamericana y otros géneros contemporáneos.

El disco tiene diez canciones que el propio artista creó con la intención de "crear algo que solo pudiera existir a través de la sensibilidad de los músicos y de la vulnerabilidad de la voz. Que la música y sus intérpretes sean los verdaderos protagonistas".

En el tour, Bunbury estará acompañado por una banda formada por Robert Castellanos (bajo), Ana Belén Estaje (violín), Ramón Gacías (batería), Javier García-Vega (trombón y guitarra española), Luismi Huracán (percusiones), Jordi Mena (guitarras), José Miguel Pérez Sagaste (saxo y acordeón), Jorge “Rebe” Rebenaque (piano y Hammond) y Álvaro Suite (guitarra y coros).

El que fue cantante de Héroes del Silencio repasará también algunos de sus temas anteriores enmarcados en el rock y en otros géneros por los que fue reconocido con el Latin Grammy al Mejor Álbum de Rock por Expectativas en 2017.

En 2025, con Cuentas Pendientes, Bunbury ya abordó la música hispanoamericana contando con Huracán Ambulante en su gira 20 años después de su disolución. Ese mismo año entró en el Latin Songwriters Hall of Fame y recibió el Lifetime Achievement Award de los Latin Grammy.