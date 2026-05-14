Cano actuará en el Coliseum de A Coruña en 2027: será su única fecha en Galicia

A Coruña será parada de la gira estatal de 2027 de Cano. El artista de música urbana actuará en el Coliseum el próximo 29 de mayo de 2027 con su espectáculo 'Anais Tour', con el que ofrecerá únicamente diez conciertos a nivel estatal, y el de A Coruña será la única fecha en Galicia.

Tras la confirmación del concierto de Sergio Dalma, en el Coliseum llega la de Cano, quien acaba de anunciar su nueva gira por grandes recintos estatales. Las entradas para el concierto saldrán a la venta el próximo miércoles 20 de mayo a las 20:00 horas en los puntos de venta habituales.

"Desde el Gobierno local trabajamos a largo plazo para que la ciudad acoja las grandes giras nacionales, apostando por crear una programación musical en el Coliseum variada y de calidad, que refuerce nuestra condición de capital gallega de la cultura", indicó Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo.

El anuncio llega después de un año clave para Cano. Su anterior gira, 'Triana Tour', se posicionó como la décima gira nacional con mayor recaudación en España según datos de APM, superando las 73.000 entradas vendidas y culminando con dos noches consecutivas con entradas agotadas en el Movistar Arena de Madrid.

Desde su irrupción en la música con apenas 17 años, Cano se ha convertido en uno de los nombres imprescindibles de la música urbana española gracias a una propuesta que fusiona flamenco, pop urbano y sonidos latinos contemporáneos. Con millones de oyentes mensuales, múltiples discos de platino y una comunidad de seguidores en constante crecimiento, el artista madrileño continúa consolidando una trayectoria marcada por su sonido, autenticidad y conexión con el público.