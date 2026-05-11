Azúcar Moreno, María Isabel, Soraya y Jorge González se suman al Atlantic Pride 2026 de A Coruña

El Atlantic Pride ya tiene cartel completo para su edición de 2026. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presentó este lunes la programación musical del festival, que se celebrará del 5 al 12 de julio en distintos espacios de la ciudad.

Entre las nuevas incorporaciones al cartel destacan Azúcar Moreno, María Isabel, Soraya y Jorge González.

Estos nombres se suman a artistas ya anunciados previamente como Zahara con su espectáculo electrónico ZAHARAVE, Miriam Rodríguez, Whigfield, Alba Reche, Julieta o Ricky Merino.

El Atlantic Pride contará además con artistas gallegos emergentes como Arde, Jonydasvie, Montedapena, Raze y Terrae DJ’s.

El programa también incluirá actuaciones vinculadas al transformismo y al espectáculo drag con nombres conocidos del panorama nacional como Pitita, Choriza May, Chloe Vittu, Electra, Kim Miller, Saia Santa, Sasha Moon o La Niña Delantro.

La programación se completará con sesiones musicales de Oro Jondo, Paola, DJO, DJ Cés, DJ Flashback y DJ Licho, además de la participación del Coro Coruña Cores y la propuesta Atlantic Drag.

El Atlantic Pride se ha consolidado en los últimos años como una de las principales citas LGTBIQ+ del verano en Galicia, combinando conciertos, actividades culturales y propuestas de visibilización y diversidad en distintos puntos de A Coruña.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.