Galicia se cuela de nuevo en el 'Tiny Desk' de la mano de Amaia

Concierto de Amaia en el Coliseum de A Coruña el 31 de enero de 2026 Concello de A Coruña

Galicia ha vuelto a colarse en las tiny desk, un formato de conciertos de la NPR (National Public Radio) estadounidense, con el último concierto deAmaia. En sus más de 20 minutos de actuación, la cantante de M.A.P.S. sorprendió tocando como si de una flauta travesera se tratase una silla plegable de la Real Banda de Cadeiras Encartables.

La de Pamplona interpretó así su canción Nanai, del disco Si Abro Los Ojos No es Real.

Esta silla/flauta es un proyecto de la Real Banda de Cadeiras Encartables, una iniciativa de Bufa&Sons, compañía creada por Xavi Lozano, un músico catalán residente en Ames.

Una de las últimas actuaciones de la agrupación fue el pasado mes de septiembre, como parte de la programación de Cidade Imaxinaria, un festival celebrado en la Cidade da Cultura de Santiago en la que reunieron música y humor para ofrecer un espectáculo tanto sonoro como visual.

Además de por utilizar sillas, Lozano también es conocido por hacer música con otros objetos cotidianos que transforma en instrumentos, como vallas de obras o regaderas.

Esta colaboración ha supuesto también una nueva unión entre Amaia y la música de Galicia.

En su concierto del pasado mes de enero en A Coruña, la cantante subió al escenario al grupo Aliboria, de quienes había tomado sin acreditar un arreglo de la canción Caroi para utilizar como base en su tema Aralar. La interpretación conjunta en el escenario del Coliseum, donde la banda tocó antes una canción propia, puso de manifiesto la reconciliación después de la polémica.

Ahora, de la mano de la pamplonica, Galicia ha vuelto a estar presente en estos conciertos de la cadena pública estadounidense. Por aquí han pasado artistas como Ca7riel & Paco Amoroso, Bad Bunny, Karol G, C. Tangana o más recientemente Rusowsky o Guitarricadelafuente. Todos ellos han tenido como fondo una pequeña bandera gallega colocada entre la decoración del escenario desde hace algo más de un año.