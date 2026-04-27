El Recorda Fest de A Coruña suma a Cali y El Dandee a su cartel para 2026

El Recorda Fest continúa desvelando nombres para su próxima edición y acaba de anunciar a su octavo artista confirmado: el popular dúo colombiano Cali y El Dandee. El evento, que se celebrará en septiembre en A Coruña, sigue consolidando un cartel de lo más currado.

Con esta incorporación, Cali y El Dandee se suman a otros artistas ya confirmados como Beret, La M.O.D.A., Taburete, Hey Kid, Hydn, Inazio y Mafalda Cardenal.

Aún quedan por anunciar dos cabezas de cartel y otros cuatro grupos, lo que mantiene la expectación entre los seguidores del festival. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del evento.

Cali y El Dandee destacan por su capacidad para fusionar pop urbano y reguetón con un estilo muy personal. Mientras Cali aporta energía y fluidez en el rap, Dandee se mueve con soltura en las baladas y la producción musical.

El dúo compone de forma conjunta, inspirándose en experiencias personales, historias cercanas e incluso en el cine o las series, lo que da lugar a canciones con una fuerte carga emocional y narrativa. Temas como Por Fin Te Encontré, No Digas Nada o La Estrategia han logrado conectar con millones de oyentes en todo el mundo.

Una cita clave en septiembre

El festival se celebrará los días 4 y 6 de septiembre de 2026 en el Muelle de Batería, consolidándose como uno de los grandes eventos musicales del noroeste peninsular. La organización busca posicionarlo como una referencia dentro del panorama nacional, con una programación pensada para todos los públicos y con música ininterrumpida.

Además, el evento cuenta con el respaldo de la Xunta a través de la Axencia de Turismo de Galicia, en el marco del programa Concertos do Xacobeo.

Con nuevas confirmaciones aún por llegar, el Recorda Fest 2026 promete ser una de las citas musicales más destacadas del año en Galicia.