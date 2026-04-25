José Carlos Pardo, el rapero de origen gallego que ganó La Voz en Finlandia: "Parece un sueño"

El último ganador del programa La Voz de Finlandia es rapero y de origen gallego. José Carlos Pardo ha resultado vencedor de la última edición en la final del concurso que se celebró el pasado viernes y es el primer rapero en la historia del concurso en conseguir este hito. Un día después, Jose atiende al teléfono todavía sin haber asimilado la victoria.

"Parece un sueño. Llevo toda mi vida persiguiéndolo y parece que, por fin, lo estoy cumpliendo", asegura todavía emocionado.

Aunque él nació en Inglaterra, su padre era gallego, procedente de A Coruña. Cuando tenía 8 años, su familia se mudó a España. "Algunas veces me dejaban con mi familia gallega mientras gestionaban cosas en Inglaterra. Yo no hablaba nada de español, mi familia no hablaba inglés y así fue como aprendí español. Aprendí bastante rápido", recuerda.

Poco después se mudaron a la Comunidad Valenciana, donde siguió residiendo durante años. Ahora, Jose vive en Finlandia desde hace unos 10 años. Se mudó aquí por amor, ya que su mujer es finlandesa.

Ella fue uno de los apoyos con los que contó para entrar en el concurso. "Yo no conocía a casi ningún coach pero mi mujer como es finlandesa sí y me lo explicó", recuerda ahora. Su actuación hizo que tres de los profesionales girasen su silla, uno de ellos Elastinen, un rapero finlandés. "Él rompió el estigma del rap en Finlandia", señala Jose con admiración.

El artista fue su elección como coach, algo que ahora considera como "la mejor de toda mi vida. Gracias a él he ganado. Ha sido un trabajo en equipo, también con toda la gente que me ha apoyado, con mi familia en Galicia, mis amigos en España y los fans en Finlandia".

En la ciudad herculina, su tía Chus regenta el restaurante La.Con.Fusion y afirma también por teléfono que siguió de cerca el concurso.

"Recuerdo que desde pequeño estuvo intentando dedicarse a la música. Yo vi su actuación en directo y cantó de una manera tan emotiva que él mismo se emocionó. Puso los pelos de punta a todo el mundo", cuenta ella.

Ahora, Jose aspira a poder vivir de la música; sin pretensiones: "Quiero que la música sea mi trabajo. No quiero ser una estrella ni famoso, solo poder vivir una vida bastante normal, sin preocuparme del dinero y ya está. Es lo único que quiero. Ahora voy día a día, a ver qué oportunidades me vienen".

Para Jose, "el rap es mi vida. Lo es todo para mí. Cuando tenía 10 años empecé a querer replicarlo y a estudiar canciones y escribir las mías". Años después, todavía recuerda cómo "cogía un álbum de Eminem, iba al locutorio y me bajaba todas las letras de las canciones y las traía en un pendrive a casa. Las estudiaba para ver cómo rimaba e intentar entenderlo".

Su preparación le llevó a sobrellevar bien un concurso exigente en el que se trabaja "con mucha presión".

Fueron meses de trabajo hasta llegar a una final en la que interpretó dos temas, uno de ellos con sorpresa. "En la final también canté. Antes todos decían: 'Si es rapero es porque seguramente no sabe cantar'. Yo iba a cantar por lo bajito pero decidí hacerlo por lo alto y mi coach y el pianista se miraron flipados. Mi coach casi me tiró del escenario y me dijo: '¿Sabías cantar? ¿Por qué no lo dijiste antes? Fue uno de los mejores momentos del programa".

Gracias a la confianza que le brindó Elastinen, Jose dio una actuación digna de victoria. Ahora, con actuaciones programadas para los próximos meses, espera poder ahorrar algo de dinero para viajar a Galicia y, quizás, organizar también algún concierto. Por el momento, ya puede presumir de ser el primer rapero en ser ganador de La Voz.