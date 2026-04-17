El festival FIV de Vilalba (Lugo) presenta su programación completa para la XIX edición

El FIV de Vilalba regresa un año más a la localidad lucense con una propuesta que combina conciertos por la noche y actividades durante el día. El cartel trae este año a artistas de la talla de Carlos Ares, Alcalá Norte, La M.O.D.A. o Ángel Stanich, en una cita que tendrá lugar los días 24 y 25 de abril.

La programación de conciertos se completará para esta XIX edición con actuaciones en abierto fuera del recinto del festival. Comenzará el sábado a las 12:30 horas con un concierto de la Banda de Música de Vilalba en el Escenario #Fiver by Lactalis. A continuación, a las 13:45 horas Grande Osso subirá al escenario.

Ya a las 15:30 horas será el turno de FIV Stars | Karaoke con Esteban, en una propuesta que busca involucrar al público. Asimismo, una de las novedades de este año está en un espacio gastronómico que se ubicará cerca del entorno del festival.

En cuanto al cartel de artistas, la primera jornada del viernes arrancará en el Escenario Vibra Mahou con Futuro Alcalde a las 19:30 horas. Las puertas abrirán media hora antes.

El festival continuará con Celia Becks a las 21.00 horas. Le seguirá Carlos Ares, con una actuación a las 22.45 horas y Alcalá Norte subirá al escenario ya a las 00.30 horas. La noche acabará con una sesión de Rapariga DJ.

El sábado las puertas del recinto abrirán de nuevo a las 19:00 horas para dar comienzo a una serie de conciertos que arrancarán con Repion a las 19:30 horas y seguirán con Puño Dragón a las 21:00 horas. La M.O.D.A, uno de los cabezas de cartel, ofrecerá su concierto a las 22:45 horas. Después llegará Ángel Stanich cerrando los conciertos del escenario principal a las 0:45 horas. Grande Osso pondrá el broche final con una sesión tras el último directo.

El programa completo se presentó este viernes en Lugo donde el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, destacó que este es un festival "cunha identidade moi definida, cun público fiel que leva dez anos achegándose á Terra Chá para desfrutar damúsica". Desde la organización, Carlos Montilla señaló a su vez que ""o FIV é un festival moi vinculado a Vilalba, que contribúe de maneira directa á súadinamización" y que todos los años atrae a público procedente de fuera de Galicia.