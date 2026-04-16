A Coruña cuela una discoteca entre las 100 mejores del mundo según DJ Mag: la sala Pelícano

La discoteca Pelícano, ubicada en A Coruña, ha logrado situarse por primera vez entre los clubes más destacados del planeta al ser incluida en el listado Top 100 Clubs de la revista británica DJ Mag.

El local coruñés aparece en el puesto 81, un reconocimiento que lo coloca en la élite mundial del ocio nocturno.

Este prestigioso ránking, elaborado a partir de votaciones del público a nivel global, vuelve a reflejar el pulso de la escena electrónica internacional.

Una programación consolidada

La inclusión en la lista no es casual. La sala ha consolidado en los últimos años una programación ambiciosa, atrayendo a artistas de renombre y apostando por eventos de gran formato, lo que ha impulsado su proyección más allá del ámbito local.

DJ Mag, considerada una de las publicaciones más influyentes del sector desde su fundación en Reino Unido, publica cada año este listado que marca tendencias y mide la popularidad de clubes en todo el mundo. Formar parte de este ránking suele traducirse en una mayor visibilidad internacional y en nuevas oportunidades para atraer talento de primer nivel.