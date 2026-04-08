Noites do Porto organizará en A Coruña un concierto sorpresa para San Juan y suma a Barry B al cartel

El festival Noites do Porto ha trasladado este año su programación al mes de junio en el que organizará un concierto sorpresa para la noche de San Juan. Además, a los artistas ya confirmados, ha anunciado una nueva incorporación: Barry B actuará en el muelle coruñés el 26 de junio.

El ciclo de conciertos, que celebra este año su sexta edición, propone una alternativa a la noche de hogueras. El próximo 23 de junio habrá una cita musical en el muelle de Batería cuyo artista se dará a conocer en los días previos. De todas formas, las entradas para quien quiera sumarse a esta propuesta saldrán a la venta este mismo jueves, 9 de abril, por un precio de 25 euros. Se podrán comprar en Ataquilla.

Unos días después, el 26, Barry B se subirá al escenario de Noites do Porto. El cantante, referente en la escena pop actual que comparte con Judeline, Rusowsky o Ralphie Choo, llegará con una propuesta ecléctica representativa de la música alternativa española de la actualidad. La organización destaca su espectáculo honesto y su "identidad rock muy marcada", que convierte a la cita en una de las más esperadas de esta edición.

Las entradas para el concierto de Barry B saldrán a la venta el 10 de abril en ataquilla.com

Esta es la séptima confirmación. También pasarán por Noites do Porto Lela Soto (22 de junio), La Tania (25 de junio), ELLiS-D (28 de junio), Curtis Harding (30 de junio), María José Llergo (2 de julio) y Nadadora (5 de julio).