El artista gallego Taïn rompe con las expectativas en "De Cero", su nuevo single

El artista gallego Taïn, natural de Betanzos (A Coruña), inicia una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de De Cero (Esmerarte, 2026), un single que marca un giro hacia una estética más punk y rebelde.

El tema, estrenado este 8 de abril, supone un punto de inflexión en su trayectoria, en el que el cantante cuestiona las expectativas que rodean su propio proyecto artístico. La canción llega acompañada de un videoclip que refuerza esta actitud y que incluye un guiño a la película El club de la lucha.

Una lucha interna y creativa

"Dicen que un artista es un niño que logró sobrevivir. Y si es así, creo haberlo perdido hace tiempo". Así define Taïn el origen de De Cero, un tema que nace en un momento de presión creativa y desgaste personal.

La canción se mueve entre la autocrítica y la necesidad de reconstrucción. Habla de la ansiedad por crear, del ego, de la frustración y de esa tentación de romper con todo para volver a sentir algo real.

Volver al origen

De Cero no pretende dar respuestas, sino regresar al punto de partida. El artista plantea la necesidad de detenerse, borrar lo aprendido y reconectar con la esencia que le llevó a hacer música.

En este proceso, la creatividad se presenta como un vehículo para expresar emociones, aunque también como un terreno donde las expectativas pueden terminar alejando al artista de su propia identidad.

La producción corre a cargo de Juan de Dios Martín, quien construye un tema que evoluciona desde una base calmada hasta un clímax marcado por guitarras y batería, acompañando esa sensación de ruptura y reconstrucción.

El videoclip refuerza el mensaje de la canción mostrando la dualidad del artista. En él, Taïn se enfrenta a una versión de sí mismo que le empuja a ser auténtico, sin importar las expectativas externas.